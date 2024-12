Osimhen declassato dal Guardian, è 74esimo nella top 100: “In Turchia va chi sta per ritirarsi”

Lo scorso anno era nono. “Sarebbe potuto passare al Chelsea in estate, ma ha dovuto accontentarsi di un prestito al Galatasaray”.

Victor Osimhen è stato inserito dal Guardian nella lista dei 100 migliori giocatori del 2024, precisamente al 74esimo; perde 65 posizioni rispetto al 2023, dove era nono in classifica.

Osimhen perde 65 posizioni nella classifica del Guardian dei top 100 annuali

Il quotidiano scrive sull’attaccante nigeriano:

“Era nella top 10 di questa lista lo scorso anno, dopo aver portato il Napoli al titolo e vinto la classifica dei marcatori della Serie A. Ma il 2024 è stata una storia diversa, con il Napoli che è finito a metà classifica e il rapporto tra Osimhen e il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, danneggiato irreparabilmente. Sarebbe potuto passare al Chelsea in estate, ma non è stato raggiunto un accordo dopo una lunga trattativa; quando il calciomercato è terminato, l’attaccante ha dovuto accontentarsi di un prestito al Galatasaray, di solito una destinazione per stelle del calcio più anziane. Osimhen si è sistemato bene a Istanbul, segnando a volontà in Super Lig e in Europa League, ma è lontano dai riflettori”.

In classifica anche David, James Rodriguez, Vlahovic e Calafiori

L’ex Napoli è stato superato di una posizione dal suo erede al Lille, Jonathan David:

David ha segnato gol importanti in Champions League contro Real Madrid, Atletico Madrid e Juventus, dopo che l’anno scorso ha trascinato la squadra alla qualificazione nella competizione. Sembra sempre più probabile che questo sarà l’ultimo anno di David in Francia.

Tre posizioni più indietro rispetto a Osimhen, al 77esimo posto, c’è James Rodriguez, premiato come miglior giocatore della Copa America dopo aver portato la Colombia in finale:

Nonostante la sconfitta con l’Argentina, l’ex Real Madrid è stato nominato miglior giocatore del torneo, dopo aver fornito un numero record di assist (sei), oltre a segnare nella vittoria dei quarti di finale contro il Panama. Ha poi seguito le orme del suo collega colombiano Radamel Falcao entrando a far parte del Rayo Vallecano. Tuttavia, non è riuscito ancora ad impattare.

93esimo posto per Dusan Vlahovic, l’anno scorso non era presente:

Continua a dividere gli opinionisti. Non è mai stato all’altezza delle aspettative dopo il suo trasferimento alla Juventus dalla Fiorentina, ma l’anno scorso ha segnato il gol vittoria nella finale di Coppa Italia.

Esordisce in top 100 Riccardo Calafiori (97° posto) per l’ottima stagione disputata al Bologna e che gli ha valso il passaggio in Premier, all’Arsenal:

Una sorpresa quando l’Arsenal ha pagato 42 milioni di sterline per portarlo nel nord di Londra. Si è presentato in Inghilterra con un gol abbastanza sorprendente contro il Manchester City, a settembre, e anche se sta lottando con un infortunio, il 22enne italiano è un calciatore destinato a fare cose ancora migliori.

