Stamattina provino decisivo, ma c’è fiducia per rivedere il georgiano tra i convocati per la sfida di domani contro il Genoa

Kvaratskhelia è quasi pronto ma col Genoa giocherà Neres (Gazzetta)

Kvaratskhelia ha recuperato dall’infortunio, potrebbe essere convocato per la partita di domani in casa del Genoa. Titolare, però, sarà Neres che a Udine ha giocato una splendida partita.

Ecco cosa scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo:

Khvicha Kvaratskhelia è tornato a lavorare in gruppo: parzialmente, senza forzare. La lesione di basso grado del legamento collaterale mediale è roba ancora fresca e fino a mercoledì Kvara faticava ancora a correre bene vista l’ingombrante fasciatura al ginocchio. Però adesso cresce l’ottimismo, come la sua voglia di rimettersi a disposizione di Conte e della squadra. Stamattina provino decisivo, ma c’è fiducia per rivedere il georgiano tra i convocati per la sfida di domani contro il Genoa.

Dove Conte si affiderà ancora a Neres lì davanti, a chiudere il tridente con Lukaku e Politano. Del resto, la prova del brasiliano a Udine è stata scintillante, come il Kvara prima maniera. Sgasate, sterzate, serpentine di qualità e potenza che hanno letteralmente fatto impazzire la fisicità della difesa friulana.

Kvaratskhelia sta meglio, potrebbe già essere convocato per il Genoa (Sky)

Kvaratskhelia sta meglio. Lo riferisce Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno per Sky Sport. Il georgiano ha sostenuto oggi parte dell’allenamento in gruppo e potrebbe essere già convocato contro il Genoa. Nella rifinitura Conte, allenatore del Napoli, deciderà cosa fare.

Di seguito le parole di Modugno su Kvaratskhelia:

«Kvara sta meglio. Ci sono indicazioni incoraggianti. Un po’ di allenamento con il gruppo l’ha svolto e potrebbe stare nei convocati (per il Genoa, ndr). Le sensazioni iniziano a essere buone. Nella rifinitura, Conte e Kvara, con l’ausilio dei medici, decideranno cosa fare. Convocato o meno, c’è la possibilità».

Bruttissime notizie per il Napoli e per Conte. Il club ha appena pubblicato un bollettino medico sulle condizioni di Kvaratskhelia. Il georgiano, dopo un contrato durante Napoli-Lazio, ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio. Oggi le analisi e il referto non è dei migliori. Potrebbe aver finito l’anno. Salterà almeno Udinese, Genoa e Venezia, a rischio anche Fiorentina-Napoli del 4 gennaio. Ne sapremo di più nelle prossime ore.

Il comunicato del Napoli:

“Durante il match di domenica contro la Lazio, in seguito ad un contrasto di gioco, Khvicha Kvaratskhelia ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Kvaratskhelia ha già cominciato l’iter riabilitativo“.

