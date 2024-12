Kubo sarà protagonista di un episodio speciale di Doraemon per Capodanno

I produttori hanno rivelato che nell’episodio Kubo appare a Madrid per mostrare le sue abilità con il pallone.

Takefusa Kubo sarà protagonista di un episodio speciale di fine anno dell’amato anime Doraemon, un programma di cui è un grande fan. Il calciatore giapponese apparirà rappresentando il suo club, la Real Sociedad, che orgogliosamente ha dichiarato: “diventerà la prima squadra di calcio a partecipare a uno dei cartoni animati più popolari di sempre.” L’oggi 23enne attaccante della nazionale giapponese e del Real Sociedad, cresciuto a calcio e anime, potrà realizzare il proprio sogno di bambino: è stato contattato dalla produzione e sarà il protagonista assoluto di un episodio speciale dell’anime che andrà in onda in Spagna, a Capodanno.

In una dichiarazione, i produttori dello show hanno rivelato la sinossi dell’episodio, programmato per andare in onda in Giappone il 31 dicembre: «In questa storia, Nobita si addormenta e perde il Capodanno. Fortunatamente, Doraemon lo informa che la celebrazione non è ancora iniziata in Spagna, spingendoli a viaggiare verso la capitale, Madrid. Kubo appare a Madrid per mostrare le sue abilità con il pallone».

La carriera di Kubo si è sviluppata in un contesto internazionale, ricca di sfide e opportunità. Trasferitosi dal Giappone alla Spagna a soli 8 anni, Kubo ha iniziato il suo percorso nella “Cantera” del Barcellona. Tuttavia, a causa di problemi di tesseramento, è tornato in patria dove ha continuato a coltivare il suo talento presso FC Tokyo e Yokohama F. Marinos. Queste esperienze lo hanno forgiato, affinando non solo le sue abilità tecniche, ma anche il suo spirito competitivo.

Nel 2019, il Real Madrid lo ha acquistato, segnando un importante passo nella sua carriera. Kubo ha avuto l’opportunità di esplorare diversi club spagnoli, tra cui il Maiorca, Getafe e Villarreal, prima di approdare alla Real Sociedad. In questo club ha trovato il suo posto, diventando un giocatore chiave con numeri impressionanti: 107 presenze, 20 gol e 16 assist. La sua crescita professionale è stata accompagnata da un forte sostegno da parte dei tifosi giapponesi, giustamente orgogliosi di vederlo rappresentare il proprio paese.

Che Kubo sia cresciuto nel mito di “Doraemon” come milioni di altri bambini giapponesi, e non solo, è testimoniata anche da un video che risale oramai al 2020. Quando il giovane trequartista giapponese era finito in prestito al Villarreal, con cui ha giocato 13 partite tra il 2020 e il 2021. Nel filmato si vede proprio l’allora diciannovenne giocatore cantare – ovviamente in lingua originale – la sigla di “Doraemon” al cospetto dei suoi compagni di squadra durante un evento organizzato dal club. Con tanto di applausi e ovazione finale.

Proprio questo legame che unisce la Spagna e il Giappone ha portato alla scelta di inserire Takefusa Kubo in una puntata speciale di “Doraemon” che non a caso si intitolerà “Capodanno in Spagna”. La creatura nata dal genio di Hiroshi Fujimoto e Motoo Abiko (più noti con lo pseudonimo Fujiko Fujio) infatti sarà ambientata proprio a Madrid dove i due protagonisti, Nobita e il gatto robot Doraemon incontreranno il giocatore che rappresenterà se stesso dando sfoggio alle proprie qualità calcistiche.

