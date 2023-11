Italia-Macedonia del Nord, in tv 7 milioni di spettatori

La partita giocata dagli Azzurri ha registrato il maggior numero di ascolti, battendo “A Star is born”, in onda su Canale 5, con il 7.7% di share e “The Rookie”, su rai 2, con il 4% di share.

Gli azzurri allenati da Spalletti hanno vinto 5-2 contro la Macedonia del Nord. Adesso l’Italia è seconda nella classifica del suo girone, per qualificarsi agli Europei “basterà” un pareggio nella sfida contro l’Ucraina, che si giocherà lunedì 20 novembre a Leverkusen.

Sacchi su Raspadori: «dove non arriva col fisico, arriva col cervello»

Arrigo Sacchi sulla Gazzetta commenta la prestazione dell’Italia che ieri ha battuto 5-2 la Nord Macedonia e lunedì a Leverkusen contro l’Ucraina si giocherà la qualificazione agli Europei (alla squadra di Spalletti basta un pareggio). Sacchi ha parole di elogio per Raspadori.

Le è piaciuta l’Italia?

«Premessa necessaria: questi ragazzi hanno fatto pochi allenamenti, in queste condizioni il tecnico fa fatica a incidere. Inoltre in Italia, a differenza della Spagna, non abbiamo un preciso stile di gioco che unisce tutte le squadre. C’è chi fa pressing, chi non lo fa, chi gioca a quattro, chi a tre, chi fa contropiede e chi cerca il possesso. Dunque io mi ritengo soddisfatto della prestazione che gli azzurri hanno offerto. È vero che il pallone dovrebbe scorrere più veloce, è vero che certi meccanismi non sono perfettamente oliati, ma è altrettanto vero che non c’è il tempo materiale per provare determinate situazioni».

Che cosa ha apprezzato in particolare?

«La vittoria, e poi alcune cose non mi sono dispiaciute».

Per esempio?

«Le prove di Chiesa e di Raspadori sono state molto positive. Chiesa è micidiale quando può sfruttare la velocità e ha la possibilità di calciare in porta. Ha un tiro molto preciso e pericoloso. E Raspadori, devo confessarlo, mi regala quasi sempre buone impressioni. È un ragazzo che conosce il gioco del calcio, è umile, ha voglia di imparare e dove non arriva con il fisico, perché non è un gigante, arriva con il cervello».