Il Psg vuole Osimhen a gennaio, avviati i contatti con il Napoli (Rmc Sport)

L’editorialista di Rmc Sport Daniel Riolo: «Luis Enrique si è reso conto di aver sbagliato su Osimhen. Oggi costa meno di quello che sarebbe costato quest’estate»

Secondo Rmc Sport, il Psg, e anche Luis Enrique, hanno un ripensamento su Osimhen. I francesi puntano ad averlo già a gennaio e hanno avviato i contatti con il Napoli.

“Il Psg ha assicurato che sarà alla ricerca di opportunità nella finestra di mercato invernale. Una potrebbe essere Victor Osimhen. Secondo Daniel Riolo il Parigi sta discutendo con il Napoli per un arrivo a gennaio. «Se si presenta un’opportunità, ovviamente la esploreremo», ha ricordato Nasser Al-Khelaïfi martedì su Sky Sports. Il Psg osserva con attenzione il mercato in vista della finestra che si aprirà il 1° gennaio 2025. Secondo Daniel Riolo, il Psg è attivo sulla strada che porta a Victor Osimhen. Con l’accordo del tecnico spagnolo del club della capitale (Luis Enrique)“.

L’editorialista di Rmc Sport, Daniel Riolo, ha infatti afferamato:

«Luis Enrique vuole rinforzi. Si rende conto di aver sbagliato, e in particolare su un giocatore che non voleva in agosto e che sta crescendo oggi in Turchia, ma che costa meno di quello che sarebbe costato quest’estate. Si tratta di Victor Osimhen», indica l’editorialista di Rmc Sport.

«Il prezzo è molto più basso rispetto all’estate scorsa», afferma Daniel Riolo. «De Laurentiis ha chiesto 220 milioni di euro per Osimhen e Kvaratskhelia. Adesso non giocano più insieme. Il Napoli è ancora proprietario. Potrebbe esserci uno spiraglio. Non è fatto, ma se ne discute seriamente».

Osimhen è stato un caso in Italia quest’estate quando si attendeva ad ogni minuto la sua partenza da Napoli per destinazioni come la Premier o il Psg. È atterrato invece in Turchia al Galatasaray dove sta mettendo in mostra tutte le sue qualità e suscitando anche l’invidia dei rivali, tanto che la leggenda del Fenerbahce Tümer Metin ha parlato a Soccernet della chiave del suo successo.

«Osimhen mi ha davvero impressionato. Possiede un’intensità incredibile, un entusiasmo straordinario e una ricerca instancabile del successo. Non ho visto una tale fame in un giocatore da molti anni.

La sua determinazione è contagiosa; infiamma coloro che lo circondano. È come se radunasse i suoi compagni con una forza invisibile, creando una dinamica potente in campo. È uno spettacolo da vedere.

Ho visto pochissimi giocatori mostrare una passione così profonda in ogni momento della partita»

Il Galatasaray vorrebbe assicurarsi Osimhen in modo permanente una volta scaduto il suo prestito la prossima estate, ma il considerevole valore di mercato di 75 milioni di euro potrebbe rappresentare una sfida significativa per i campioni turchi.

