«Osimhen è instancabile. La sua determinazione è contagiosa, infiamma coloro che lo circondano»

Osimhen è stato un caso in Italia quest’estate quando si attendeva ad ogni minuto la sua partenza da Napoli per destinazioni come la Premier o il Psg. È atterrato invece in Turchia al Galatasaray dove sta mettendo in mostra tutte le sue qualità e suscitando anche l’invidia dei rivali, tanto che la leggenda del Fenerbahce Tümer Metin ha parlato a Soccernet della chiave del suo successo.

«Osimhen mi ha davvero impressionato. Possiede un’intensità incredibile, un entusiasmo straordinario e una ricerca instancabile del successo. Non ho visto una tale fame in un giocatore da molti anni.

Leggi anche: Osimhen, il tecnico del Galatasaray: «Vuole restare fino a giugno, della clausola non ci importa»

La sua determinazione è contagiosa; infiamma coloro che lo circondano. È come se radunasse i suoi compagni con una forza invisibile, creando una dinamica potente in campo. È uno spettacolo da vedere.

Ho visto pochissimi giocatori mostrare una passione così profonda in ogni momento della partita»

Il Galatasaray vorrebbe assicurarsi Osimhen in modo permanente una volta scaduto il suo prestito la prossima estate, ma il considerevole valore di mercato di 75 milioni di euro potrebbe rappresentare una sfida significativa per i campioni turchi.