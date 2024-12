Milan, Red Bird allunga i tempi (luglio 2028) per la restituzione del debito al fondo Elliott

“Completato un rifinanziamento del Vendor Loan detenuto da Elliott”. In altre parole deve restituire 489 milioni di euro entro luglio 2028

Il Milan ha completato il rifinanziamento del debito concesso da Elliott. Adesso la scadenza è fissata a luglio 2028, e la cifra da restituire scende a 489 milioni.

RedBird si tiene il club rossonero e rifinanzia il debito con Elliott

Il comunicato del club rossonero:

“AC Milan ha informato oggi che è stato completato un rifinanziamento del Vendor Loan detenuto da veicoli gestiti da Elliott Advisors UK Limited (“Elliott”). Il rifinanziamento con Elliott, nella sua posizione esclusivamente di finanziatore, comprende un ulteriore investimento di €170 milioni da parte della proprietà di AC Milan, RedBird Capital (“RedBird”), che riduce la quota capitale del prestito a €489 milioni, con scadenza ora fissata a Luglio 2028.

Paolo Scaroni, Presidente di AC Milan, ha così commentato: «Nel corso degli ultimi anni, il posizionamento finanziario di AC Milan è costantemente cresciuto e si è rafforzato sotto la guida di RedBird, un proprietario con impegno a lungo termine. Un lavoro significativo è stato svolto per garantire la stabilità del nostro iconico club, posizionarlo per un successo operativo sostenibile e alimentare l’eredità, la tradizione e i valori dei Rossoneri»“.

Elliott si sarebbe servito di RedBird per controllare contemporaneamente Milan e Lille (Repubblica)

Repubblica scrive dell’indagine che ha investito il Milan e i dubbi sulla sua proprietà. La procura di Milano ha trasmesso gli atti dell’inchiesta alla Figc che ora attende di capire se e come procedere. L’ipotesi di reato è ostacolo alle funzioni di vigilanza della Figc. Tra i sospetti ci sono anche quelli legati ai rapporti con la Uefa. Elliot si sarebbe servito dell’escamotage per controllare il Milan e il Lille. Lo scrive Repubblica.

“La procura di Milano che indaga sul passaggio di quote da Elliott a RedBird ha trovato il tempo per trasmettere alla procura federale della Federcalcio una (piccola) parte del fascicolo d’inchiesta. Da capire anche se tra il materiale inviato alla Uefa ci siano carte che attestano come in realtà Elliott sia rimasto interlocutore privilegiato della massima istituzione europea per le squadre di calcio: una delle ipotesi formulate infatti è che la presunta vendita simulata sarebbe stata organizzata anche per sfuggire alla mannaia della Uefa che vieta di mantenere il controllo di due società impegnate nella stessa competizione: Elliott si sarebbe quindi servito dell’escamotage per controllare, contemporaneamente, il Milan in Italia e il Lille in Francia”.

