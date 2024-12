Il Galatasaray tenta l’Osimhen-bis con Meret: il portiere deve ancora rinnovare col Napoli

A riportare la notizia dell’interesse del club è il giornalista turco Konur. Si stanno limando gli ultimi dettagli sul suo rinnovo, ma non ha ancora ufficialmente firmato.

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, il Galatasaray avrebbe messo nel mirino Alex Meret.

Dopo aver trattato con il Napoli per il prestito di Victor Osimhen quest’estate, ora il club vorrebbe garantirsi le prestazioni del portiere che ha il contratto in scadenza nel 2025 e non ha ancora ufficialmente rinnovato.

Meret non ha ancora rinnovato col Napoli, ma si limano gli ultimi dettagli

Il club azzurro sta provando a stringere per il prolungamento del portiere classe ’97 e in questi minuti è in corso un altro incontro – dopo quello andato in scena a ottobre – tra Giovanni Manna e l’agente del calciatore Federico Pastorello.

L’esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, scrive

“Sul tavolo il rinnovo del contratto di Alex Meret, in scadenza il prossimo giugno. Le parti sono vicine e si stanno limando gli ultimi dettagli. L’ex Spal potrebbe presto rinnovare fino al 2027 o al 2028”.

Ecco cosa scriveva la Gazzetta il 4 dicembre:

Occhio ai riflessi dell’Inter, che quando fiuta nell’aria l’occasione da non farsi sfuggire sceglie benissimo il tempo dell’uscita e anticipa la concorrenza in presa alta: l’occasione del momento si chiama Alex Meret. Ha già vinto uno scudetto, difende la porta del Napoli capolista e ha un contratto in scadenza ballerino quanto basta per guardarsi intorno e ragionare sul futuro. L’Inter osserva alla finestra e fa le sue valutazioni: se ci sarà margine di manovra per tentare l’ennesimo colpo a zero, specialità della casa, da viale della Liberazione non si tireranno indietro.

