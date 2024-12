Il Barcellona non riesce più a vincere (una volta nelle ultime cinque partite): il Betis pareggia 2-2 al 94′

Flick nervoso, espulso dopo il rigore concesso al Betis che ha portato all’1-1. Il Barcellona è la squadra che in Liga ha perso più punti da situazioni di vantaggio

Il Barcellona non riesce più a vincere. Nelle ultime cinque partite di campionato solo una vittoria, contro il Mallorca. Poi due sconfitte (contro Real Sociedad e Las Palmas) e due pareggi (contro Celta Vigo e Betis). Flick ha parlato diverse volte di costruire una mentalità da vincenti e da combattenti ma contro il Betis ha perso le staffe pure lui. Come segnala il Mundo Deportivo, l’allenatore del Barça “è stato espulso dopo il rigore in favore dei biancoverdi segnalato al VAR, l’arbitro galiziano Muñiz Ruiz, per una spinta e un pestone di Frenkie de Jong su Vitor Roque”.

“Flick ha ricevuto un cartellino rosso diretto dopo aver parlato nell’area tecnica con l’assistente dell’arbitro. Dopo essere stato espulso, senza che inizialmente fosse chiaro il motivo, si è recato in tribuna stampa per seguire da lì la partita“.

Ferran Torres fa sognare i tifosi del Barça segnando all’82’ il 2-1. A partita praticamente finita, arriva però il pareggio di Diao (al 94′)

Per Marca, la vittoria contro il Mallorca “è rimasto un miraggio. La realtà è che il Barcellona ha ottenuto cinque punti nelle ultime cinque partite di campionato“.

As invece sottolinea una statistica notata da Opta Joe. “Nessuna squadra ha perso più punti dopo situazione di vantaggio del Barcellona nella Liga dall’inizio di novembre 2024“.

4 – Ningún equipo ha perdido más puntos tras ir ganando que el FC Barcelona en LaLiga desde el comienzo del mes de noviembre de 2024 (4, los mismos que Osasuna). Fatiga. pic.twitter.com/LArRzYAtvd — OptaJose (@OptaJose) December 7, 2024

Il Real Madrid questa sera, ospite del Girona, ha la possibilità di accorciare le distanze con la vetta della classifica. In caso di vittoria, andrebbe a -2 dal Barcellona.

Flick, il Barcellona come la volpe e l’uva: «Mondiale per Club? Meglio che i miei giocatori si riposino»

Domani pomeriggio il Barcellona sarà ospite del Betis. Oggi pomeriggio la conferenza stampa pre partita di Hansi Flick. L’allenatore blaugrana ha anche parlato dell’assenza della sua squadra dal Mondiale per Club. Per Flick è un bene, in questo modo i suoi giocatori avranno più tempo per riposarsi. Non la pensa così però l’ex allenatore Xavi che alla Fifa ha commentato favorevolmente la nuova coppa.

L’opinione di Flick sul Mondiale per Club (ieri i sorteggi del torneo):

«Non penso al fatto di non essere nel torneo, è una cosa che non posso cambiare. Alla fine penso ai miei giocatori e loro hanno tanta carica ed è anche un bene che si riposino un po’. Poi faremo meglio nel precampionato, ma è una cosa che non posso cambiare».

