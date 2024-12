Flick, il Barcellona come la volpe e l’uva: «Mondiale per Club? Meglio che i miei giocatori si riposino»

In conferenza per Betis-Barcellona: «Quando sono arrivato, ho parlato con Vitor Roque e non lo vedevo felice. Penso che andare via sia stata la decisione migliore»

Domani pomeriggio il Barcellona sarà ospite del Betis. Oggi pomeriggio la conferenza stampa pre partita di Hansi Flick. L’allenatore blaugrana ha anche parlato dell’assenza della sua squadra dal Mondiale per Club. Per Flick è un bene, in questo modo i suoi giocatori avranno più tempo per riposarsi. Non la pensa così però l’ex allenatore Xavi che alla Fifa ha commentato favorevolmente la nuova coppa.

Flick: «Quando sono arrivato, non vedevo felice Vitor Roque»

La conferenza stampa di Flick pre Betis-Barcellona:

«Il Betis è un’ottima squadra, con giocatori di grande esperienza. Sono capaci di pressare sempre alto, è il loro stile e bisogna stare attenti. Sanno come giocare e devi essere concentrato».

Sulle ultime partite giocare dal Barça:

«Tutte le partite iniziano 0-0, bisogna avere una buona mentalità, come a Maiorca. La prossima partita che giocheremo, la prossima settimana c’è la Champions League, è importante anche giocare con fiducia e credere nelle nostre forze».

Flick parla anche di Lewandowski e Rafhinha:

«Siamo molto convinti e abbiamo bisogno di Rapha. Quando sarà disponibile, giocherà. Se è pronto per 90 minuti, ne giocherà 90. È vitale. Anche Lewandowski, che giocherà anche domani».

Sulla fiducia che nella squadra:

«Quello che cerco sempre è la squadra, quello che siamo capaci di fare, e questo non dipende dall’avversario. La cosa buona è concentrarsi su quello che si può e si deve fare, questo è il nostro modo di funzionare. Siamo molto concentrati e vogliamo vincere».

L’opinione di Flick sul Mondiale per Club (ieri i sorteggi del torneo):

«Non penso al fatto di non essere nel torneo, è una cosa che non posso cambiare. Alla fine penso ai miei giocatori e loro hanno tanta carica ed è anche un bene che si riposino un po’. Poi faremo meglio nel precampionato, ma è una cosa che non posso cambiare».

Ronald Araújo ancora infortunato?

«Domani non ci sarà, andremo a Dortmund, ma non so se ci sarà, non credo. L’obiettivo è che ci sia contro il Leganés, ma lo faremo. Vedete, in questo momento sta andando bene, ma il suo rientro non è facile. Ci sono 21 giocatori».

Adesso dopo la vittoria contro il Mallorca c’è più tranquillità?

«Credo sia normale che dopo la vittoria le sensazioni e le sensazioni migliorino. E’ stata una bella vittoria a Maiorca».

Flick sulle condizioni di Ansu Fati e Christensen:

«Penso che quando si valuterà il calendario del prossimo anno, nelle partite che avremo dall’inizio, dovremo pensare alle opzioni che avremo, al recupero dei giocatori. Mi piace che tutti siano qui e tutti possano giocare. Per ora, tutto sembra molto buono e speriamo di finire l’anno con tutti i giocatori in buona salute».

Al Betis il Barcellona rivedrà l’ex Vitor Roque (vicino in estate al Napoli):

«Non sono preoccupato, credo nei miei giocatori. Tutti i rivali hanno buoni giocatori, attaccanti, marcatori… dobbiamo stare attenti e difendere al meglio, come unità. Roque sta facendo molto bene. Quando sono arrivato, non era nella situazione migliore, ho parlato con lui e non lo vedevo felice, e penso che sia stata la decisione migliore per lui partire in un’altra squadra, così si sarebbe sentito meglio dal punto di vista umano».

Tra quanto il Barcellona potrà tornare nel suo stadio?

«Potrebbe essere bello giocare di più in casa. Non lo so. Ma vogliamo tornare con forza nel nuovo stadio, credo a marzo. Non vediamo l’ora».

Sull’allenatore del Betis Pellegrini

«È un allenatore di grande esperienza, le sue squadre giocano sempre un ottimo calcio. Il suo stile è molto buono, alle sue squadre piace avere la palla. Non è facile per i rivali giocare contro di lui».

