Guardiola: «Non volevo offendere Mourinho, era uno scherzo. Siamo entrambi ai livelli di Ferguson e Wenger»

Lo Special One aveva dichiarato: «Ho vinto tre titoli ma onestamente». Pep: «Siamo innocenti fino a prova contraria. Dopo, vedremo cosa succederà».

Il botta-risposta tra Pep Guardiola e Jose Mourinho continua. Dopo che il tecnico del City aveva fatto un’allusione allo Special One mostrando il numero 6 con le dita (numero di Premier vinte) in seguito alla sconfitta contro il Liverpool, il portoghese aveva risposto che i suoi 3 campionati erano stati vinti onestamente.

E in conferenza stampa ieri è arrivata la contro-risposta di Guardiola.

Guardiola: «Non volevo offendere Mourinho, era uno scherzo»

«Era uno scherzo» ha dichiarato Pep. «È un altro nome della lunga lista di chi ci vuole in League One [serie C inglese]. Ma dico a Jose la stessa cosa che dico a tutti gli altri: siamo innocenti fino a prova contraria. Dopo, vedremo cosa succederà, ma è così che stanno le cose».

Il tecnico fa riferimento alle 115 accuse contro il Manchester City per bilanci finanziari. Poi ha continuato:

«Penso che con entrambe le nostre squadre, lui con il Chelsea, io con il Manchester City, potremmo sederci al tavolo con Alex Ferguson e Arsene Wenger… per i tanti titoli che abbiamo vinto. Se ho offeso Mou mi dispiace tanto… ma ribadisco, stavo scherzando. E’ vero che lui ha vinto 3 titoli e io 6, ma le mie non erano intenzioni maliziose».

Il tecnico del City vuole fare Charles Bronson con un tifoso del Liverpool che lo sfotte

La sconfitta nel big match contro il Liverpool è stata difficile da digerire, perfino per uno come Pep Guardiola. L’allenatore spagnola difficilmente perde la calma, ha un atteggiamento sempre molto cordiale, distaccato. A Liverpool però non ce l’ha fatta più.

Sul web gira infatti un video, molto probabilmente risalente a dopo la partita Liverpool-City, in cui un “tifoso” incalza Guardiola:

«Piangi perché hai perso».

Un tempo il Guardiola Prime avrebbe tirato dritto, sarebbe salito nella sua camera d’albergo, avrebbe stappato un vino rosso e si sarebbe seduco comodamente davanti la tv ridendo alle critiche sul suo conto. Ma oggi Guardiola si gira verso il tifoso e gli si avvicina come Charles Bronson:

«Vuoi vedere cosa vuol dire perdere…». E giù di mazzate, se non lo avessero fermato prima come si vede nel video.

ilnapolista © riproduzione riservata