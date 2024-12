Guardiola vuole fare Charles Bronson con un tifoso del Liverpool che lo sfotte – VIDEO

«Piangi perché hai perso» gli chiede un tifoso fuori dall’hotel. Pep si gira: «Vuoi vedere cosa vuol dire perdere…». Lo devono fermare in due per evitare lo scontro

La vittoria contro il Nottingham Forrest deve aver calmato un po’ l’ambiente del Manchester City. Di certo però, prima di mercoledì, l’aria a Manchester era piuttosto pesante. La sconfitta nel big match contro il Liverpool è stata difficile da digerire, perfino per uno come Pep Guardiola. L’allenatore spagnola difficilmente perde la calma, ha un atteggiamento sempre molto cordiale, distaccato. A Liverpool però non ce l’ha fatta più. All’ennesimo coro della Kop contro di lui, ha ricordato a tutto lo stadio il numero di Premier League vinte.

È ovvio che quello sberleffo sia entrato sotto la pelle di Pep. Nessuno però si aspettava che avesse fatto così tanto male. Sul web gira infatti un video, molto probabilmente risalente a dopo la partita Liverpool-City, in cui un “tifoso” incalza Guardiola:

«Piangi perché hai perso».

Un tempo il Guardiola Prime avrebbe tirato dritto, sarebbe salito nella sua camera d’albergo, avrebbe stappato un vino rosso e si sarebbe seduco comodamente davanti la tv ridendo alle critiche sul suo conto. Ma oggi Guardiola si gira verso il tifoso e gli si avvicina come Charles Bronson:

«Vuoi vedere cosa vuol dire perdere…». E giù di mazzate, se non lo avessero fermato prima come si vede nel video.

Insomma, come per ogni cosa, “era meglio prima” anche Pep.

È crisi nera del Manchester City che ha perso 2-0 contro il Liverpool. È al settimo risultato negativo consecutivo: sei sconfitte e un pareggio che di fatto è stata una sconfitta (da 3-0 a 3-3 contro il Feyenoord in Champions). È la quarta sconfitta consecutiva in campionato. Il City oggi è quinto in classifica, quindi virtualmente fuori dalla prossima Champions League. Guardiola si è reso protagonista di un siparietto con i tifosi del Liverpool.

I tifosi del Liverpool lo hanno preso di mira Guardiola e hanno cominciato a cantare “domani mattina sarai esonerati” e allora lui ha risposto facendo sei con le dita, ricordando le sei Premier vinte dal Manchester City. Guardiola – scrive il Daily Mail – ha ripetuto il gesto quando è andato ad applaudire i tifosi del City a fine partita.

Guardiola ha detto a Sky Sports:

«Forse hanno ragione loro, devo essere esonerato per i risultati, però non me lo aspettavo da Anfield. Non me l’aspettavo dalla gente di Liverpool. È troppo facile dirlo oggi. Abbiamo vinto noi, hanno vinto loro. Comunque ho rispetto, tutto qui».

