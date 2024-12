Mourinho la tocca piano: «Guardiola parla di me? Io almeno ho vinto tre Premier onestamente»

Alla stampa turca: «Ho vinto la metà dei campionati, ma in modo pulito. Non voglio vincere avendo 150 cause legali».

Jose Mourinho non ha apprezzato le parole di Pep Guardiola su di lui. Nel momento di crisi della sua squadra, il tecnico del City aveva infatti dichiarato dopo un paragone che era stato fatto con lo Special One quando allenava lo United:

«Spero che non sia il mio caso… Lui ha vinto tre campionati, io sei…».

L’immagine di Guardiola che mostra il numero 6 con le dita ad Anfield dopo la sconfitta contro il Liverpool ricordava quella di Mourinho allo United che invece aveva fatto il numero 3 ed era stato poi esonerato pochi mesi dopo.

Mourinho: «Guardiola parla di me? Io almeno ho vinto tre Premier onestamente»

Alla stampa turca, l’attuale tecnico del Fenerbahçe ha risposto a quanto detto da Guardiola. Le dichiarazioni riportate da Sporx:

«Guardiola ha detto qualcosa su di me, che ha vinto sei trofei e io ne ho vinti tre. Ma ho vinto onestamente e in modo pulito. Se perdo, mi congratulo con il mio avversario per essere stato migliore di me. Ma non voglio vincere avendo 150 cause legali». [in riferimento alle 115 accuse finanziarie del Manchester City, ndr].

«Cosa dovremmo fare adesso? Piangere perché Rodri non c’è? O perché i centrali sono stati assenti per molto tempo? No. Devo trovare una soluzione e ci sto provando tutti i giorni».

«La gente si chiede: ‘Perché Pep non viene esonerato?’. Beh, per quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, credo di avere un certo margine… Quale squadra al mondo mantiene lo stesso livello per 10 anni? Ditemene una. Non ce ne sono. Né in NBA, né fra i tennisti, né in nessuno sport. Non troverete squadre che non hanno fatto bene come noi per così tanto tempo».

