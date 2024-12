Gaetano l’anno scorso a Cagliari fu una meteora? Non sta incidendo come tutti si aspettavano (CorSport)

La scorsa stagione fu decisivo per la salvezza con 4 gol, tanto da convincere i rossoblù a riprenderselo dal Napoli. Nel 2-2 contro il Genoa ha sprecato due palle-gol.

Gianluca Gaetano quest’anno è tornato a Cagliari dopo l’esperienza di 6 mesi nella passata stagione. L’ex Napoli, però, sembra non essere più incisivo come prima.

Gaetano non sta incidendo a Cagliari come si aspettavano

Il Corriere dello Sport scrive:

Il Cagliari di Nicola va, ma ha una spina nel cuore, Gianluca Gaetano. Sinora il fantasista ex Napoli non ha inciso come ci si aspettava e come egli stesso avrebbe voluto. Tutto ciò ovviamente in casa rossoblù rappresenta un nodo da sciogliere. Con serenità e tanto lavoro, il tecnico è convinto di riportare Gaetano ai livelli ideali, quelli già mostrati nello scorso campionato, dove risultò decisivo per la salvezza con 4 gol. Il rendimento del 24enne originario di Cimitile ha convinto Giulini a giocare tutte le carte per riportarlo in rossoblù in prestito con obbligo di riscatto fissato a sei milioni di euro.

Il trequartista è tornato in maglia rossoblù con grande entusiasmo, ma le prestazioni sono state così così, sino a quella di Genova, dove c’è stata la mancata svolta. Gaetano ha avuto due evidenti palle-gol a disposizione, una sventata da un grande intervento del portiere genoano, l’altra fallita in maniera grossolana.

Prima del match contro il Napoli: «Sarà una gara combattuta. Con Conte giocano un calcio più aggressivo»

«Quella contro il Napoli sarà una partita bellissima: difficile, fisica, dura e con tanti duelli. Sarà una gara molto combattuta: il Napoli ha cambiato modo di giocare con mister Conte, fanno un calcio più aggressivo, ma lo stesso proponiamo noi».

«Le mie ambizioni? La prima è raggiungere la salvezza con il Cagliari il prima possibile; la seconda è quella di riuscire a fare altri gol rispetto a quelli segnati la scorsa stagione. La Nazionale? Ogni tanto ci penso, ma non è un’ossessione. Cerco di lavorare di settimana in settimana, partita dopo partita, e fare bene. Se un giorno dovesse arrivare la chiamata del ct sarà un piacere».

