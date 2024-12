Flick e la crisi del Barcellona: «Dobbiamo creare una mentalità da combattenti per vincere»

In conferenza: «Quando la partita si complica non dobbiamo concedere e dobbiamo difendere insieme. Vedo Cubarsí o Pedri lavorare instancabilmente»

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, oggi in conferenza stampa prima della partita di campionato in casa del Mallorca. Al Barcellona ultimamente le cose non vanno troppo bene, si parla di una piccola crisi.

Flick: «Quando la partita si complica dobbiamo difendere insieme»

«La notizia più bella è che il mese di novembre sta finendo e siamo a dicembre. Ciononostante la squadra ha dato tanto, abbiamo dominato e creato occasioni. La buona notizia è che abbiamo creato occasioni, dobbiamo continuare a imparare tante cose e lottare per la vittoria quando la partita si complica non dobbiamo concedere e dobbiamo difendere insieme quando attacchiamo allo stesso modo», ha esordito Flick.

L’allenatore tedesco ha parlato della concentrazione e della pressione sulla sua squadra:

«Nella partita contro il Las Palmas sono successe tante cose, non voglio entrare nei dettagli perché può sembrare che io stia scusandomi o lamentandomi, non mi piace dare queste risposte. La squadra poteva vincere e noi non l’abbiamo fatto. Non sappiamo come farlo ed è per questo che abbiamo questa pressione, ma la squadra deve essere di nuovo molto concentrata. Domani potremmo avere due o tre opportunità ed è importante concretizzarle».

Il Barça deve comunque aggiustare qualcosa:

«C’è sempre un motivo per cui si subiscono gol e per me è qualcosa che ha a che fare con la difesa e con l’essere al momento giusto, con la giusta pressione per pressare adeguatamente. A volte può sembrare facile ma non è così facile».

Qualche responsabilità anche agli arbitri? La risposta di Flick è ferma:

«Non sono preoccupato, penso che questo dipenda da noi. Quando giochi meglio vinci le partite. A me non interessano troppo i rigori, non voglio trovare quelle scuse».

Come sta la squadra?

«Il presidente oggi è venuto a trovarci, non è la prima volta che viene e ovviamente abbiamo parlato. Gli ho fatto i complimenti per il 125esimo anniversario, hanno organizzato molto bene e volevamo fargli un regalo ma non siamo riusciti farlo l’altro giorno. Oggi ho parlato di lotta, della lotta necessaria, non solo di giocare a calcio mi sono concentrato molto su questo atteggiamento, non mi è mai piaciuto perdere e penso che dobbiamo creare più una mentalità combattiva per vincere le partite. In alcune situazioni in campo facciamo bene, ma abbiamo spazio per farlo migliorare».

Sulle condizioni di alcuni giocatori:

«Sì, tutti i giocatori tranne Araujo, anche se sta facendo molto bene e sta già migliorando ad un ottimo livello, è molto vicino a poter giocare, non posso dire se ci sarà la prossima settimana, non so non voglio mettergli pressione, ma ho buone sensazioni. Per quanto riguarda Dani Olmo, è tornato e lo abbiamo da titolare se necessario».

Flick parla anche dello spirito di squadra:

«Non ho detto che loro non abbiano avuto grinta nelle ultime tre partite, quello che dico è che abbiamo avuto un lungo possesso palla, abbiamo avuto tante occasioni, le abbiamo avute. Quando dico di lottare, lo dico nel senso che io sono lì, la palla arriva ma devo essere lì per lottare e combattere. Quando vedo Cubarsí o Iñigo come difendono in ogni partita, anche Pedri lavora instancabilmente in mezzo al campo, corre tanti chilometri e così fanno gli altri. Questi li ho menzionati perché sono ad ottimo livello. Anche Raphinha è molto importante per me. L’atmosfera è molto bella nello spogliatoio».

Il calendario non ammette pause:

«Ieri dopo la partita, anche oggi quando sono arrivato, ho pensato molto alla possibilità di introdurre dei cambi, a chi ha bisogno di riposare… ma oggi quando ho visto la formazione ho visto che tutti sono pronti e tutti hanno voglia di giocare e questo è un buon segnale per la squadra. Vedremo, forse le cose saranno più facili o meno. Dobbiamo pensare alle decisioni, saranno tre partite difficili ma questo è il calcio».

Flick sul centrocampista Marc Casadó

«È migliorato molto da inizio stagione, Marc ha già giocato la sua prima partita in nazionale. È un giocatore che sa leggere il gioco degli avversari e sa dove deve essere in ogni momento, quando commettiamo un errore sa dove deve stare e sa anche cosa c’entra con la palla».

Chi è il capitano del Barcellona:

«La verità è che no, non me ne ero accorto (Raphinha non ha dato la fascia a De Jong quando è entrato), non è per un motivo particolare, in Germania normalmente non si fa questa cosa di passare la fascia di capitano. Non so cosa sia successo esattamente».

Flick su Szczesny:

«Oggi si è allenato molto bene e posso dire che al momento non ho intenzione di cambiare il portiere. Iñaki è il portiere titolare, come ho già detto altre volte».

ilnapolista © riproduzione riservata