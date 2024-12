Dazn ottiene i diritti tv per il Mondiale per club, trasmetterà il torneo gratuitamente

L’investimento è stimato attorno a un miliardo di dollari. Il torneo si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 a Miami

Dazn ha siglato un accordo globale con la Fifa per trasmettere in esclusiva il Mondiale per Club 2025, la prima edizione del torneo ideata su impulso di Gianni Infantino. L’evento vedrà la partecipazione delle 32 squadre più prestigiose del pianeta, tra cui figurano anche Inter e Juventus. La piattaforma offrirà la copertura completa delle 63 partite della competizione, rendendole disponibili in più lingue e a livello internazionale. Questo accordo rafforza ulteriormente la posizione di Dazn come protagonista nel panorama calcistico, sia nazionale che internazionale.

Dazn ottiene i diritti per il Mondiale per club: il punto

Di seguito quanto riportato da Repubblica a riguardo:

“Le 63 partite della prima edizione del Mondiale per club, in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti, si potranno vedere su Dazn gratuitamente. La Fifa ha ufficializzato l’accordo con la piattaforma di streaming che già detiene i diritti tv di tutta la serie A. Chi è già abbonato a Dazn, potrà vedere tutta la competizione senza costi aggiuntivi. Chi invece non è abbonato dovrà registrarsi prima di accedere gratuitamente alle 63 partite del torneo. Dazn trasmetterà anche, in diretta, il sorteggio della fase a gironi in programma giovedì 5 dicembre a Miami alle 19 ora italiana. Al nuovo Mondiale per club, che avrà cadenza quadriennale, partecipano 32 squadre in rappresentanza delle sei confederazioni calcistiche: Inter e Juve le due italiane”.

Si tratta di un investimento significativo per Dazn, stimato da alcune fonti intorno a un miliardo di dollari, che arricchisce il suo portafoglio di diritti esclusivi. Il torneo, che si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 a Miami, vedrà l’Inter Miami di Lionel Messi scendere in campo per la partita inaugurale, promettendo 29 giorni di emozioni calcistiche.

Oltre a garantire i diritti esclusivi per il Mondiale per Club 2025, l’accordo rappresenta il punto di partenza per una collaborazione più ampia con la Fifa. Questa partnership prevede l’integrazione sulla piattaforma Dazn di Fifa+, il servizio streaming ufficiale della Fifa, insieme alla vasta libreria di contenuti della federazione, repliche integrali di partite storiche e molte altre risorse.

Il comunicato di Dazn

Ecco alcuni stralci del comunicato di Dazn:

Dazn, piattaforma di intrattenimento sportivo leader nel mondo, è stata scelta come broadcaster globale esclusivo del Mondiale per Club Fifa 2025, consolidandosi così come punto di riferimento globale del calcio.

L’accordo storico vedrà tutte le 63 partite del Mondiale per Club Fifa 2025, che coinvolge 32 tra i migliori club di tutto il mondo, trasmesse gratuitamente in live streaming su Dazn a livello globale, in più lingue, e include la possibilità di sublicenziare nei vari mercati la trasmissione in chiaro ad altre tv lineari.

Il Mondiale per Club Fifa 2025, che prenderà il via domenica 15 giugno 2025 all’Hard Rock Stadium di Miami, riunirà i 32 migliori club di tutto il mondo per disputare partite che si giocheranno in 12 sedi negli Stati Uniti per un periodo di 29 giorni e che culmineranno con la finale al MetLife Stadium di New York (New Jersey) domenica 13 luglio 2025.

La partnership inizia con il sorteggio del Mondiale per Club Fifa 2025 che DAZN trasmetterà in diretta a livello globale e in modalità gratuita da Miami domani, giovedì 5 dicembre 2024. I 32 club partecipanti scopriranno i loro avversari della fase a gironi in un evento che inizierà alle 19:00, ore italiane.

Mondiale per Club FIFA 2025™ – Club partecipanti

Africa: Al Ahly FC (EGY), Espérance Sportive de Tunisie (TUN), Mamelodi Sundowns FC (RSA), Wydad AC (MAR)

Asia: Al Ain FC (UAE), Al Hilal (KSA), Ulsan HD (KOR), Urawa Red Diamonds (JPN)

Europa: Atlético de Madrid (ESP), FC Bayern München (GER), SL Benfica (POR), Borussia Dortmund (GER), Chelsea FC (ENG), FC Internazionale Milano (ITA), Juventus FC (ITA), Manchester City (ENG), Paris Saint-Germain (FRA), FC Porto (POR), Real Madrid C. F. (ESP), FC Salzburg (AUT)

Nord e Centro America e Caraibi: CF Monterrey (MEX), CF Pachuca (MEX), Club León (MEX), Inter Miami CF (USA), Seattle Sounders FC (USA)

