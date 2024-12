Dani Olmo potrà essere tesserato dal Barcellona grazie ai palchi Vip da 100 milioni (The Guardian)

Ne scrive anche Marca. Ad oggi si attende solo il versamento della cifra, il Barcellona registrerebbe anche il contratto di Pau Victor

Secondo quanto riportato dal Guardian, il Barcellona avrebbe ora stretto un accordo da 100 milioni di euro con investitori medio-orientali per vendere i palchi Vip del rinnovato Camp Nou. Questa mossa rappresenterebbe una svolta cruciale per rispettare le rigide regole del fair play finanziario (Ffp) della Liga e permettere la registrazione definitiva di Dani Olmo, acquistato la scorsa estate dal Lipsia per 55 milioni di euro. Con la scadenza fissata al 31 dicembre, il club catalano rischiava di perdere il giocatore a parametro zero a causa di un cavillo contrattuale. Olmo, infatti, ha una clausola che gli consente di liberarsi unilateralmente in caso di mancata registrazione entro i termini.

Dani Olmo può finalmente essere registrato come un nuovo giocatore del Barcellona (The Guardian)

L’accordo – riporta il quotidiano inglese – è giunto dopo che un tribunale ha respinto l’ultimo tentativo del Barcellona di prolungare la registrazione temporanea del giocatore, sostenendo che le restrizioni imposte violavano i diritti lavorativi di Olmo. Il giudice Ignacio Fernández de Senespleda, già favorevole al Barça in un caso simile per Gavi nel 2023, questa volta ha rifiutato la richiesta, confermando che il club non aveva rispettato le condizioni necessarie per ottenere una deroga. In precedenza, il Barcellona aveva fatto ricorso all’articolo 77 del regolamento della Liga, utilizzando temporaneamente il margine salariale liberato dall’infortunio di Andreas Christensen per registrare Olmo. Tuttavia, questa soluzione era valida solo fino alla fine dell’anno solare.

Il The Guardian analizza i presupposti, le speranze del Barcellona relative ad un accordo con Nike:

“Si pensava che la chiave fosse un nuovo accordo di sette anni con Nike e il Barcellona credeva anche di poter utilizzare lo stipendio “liberato” dal grave infortunio al ginocchio subito da Marc André ter Stegen per Olmo. La lega ha calcolato che, nonostante il bonus alla firma da parte di Nike fosse stato pagato, il Barça non aveva ancora raggiunto i suoi obiettivi finanziari e ha ritenuto che l’infortunio di Ter Stegen fosse già stato utilizzato per registrare Wojciech Szczesny, che il club ha fatto uscire dal ritiro per firmare un accordo di emergenza. Il giudice ha concordato con tale interpretazione.

A differenza del 2023, gli avvocati della Liga si erano presentati in tribunale per presentare il loro caso il 23 dicembre, dopo che alcuni club avevano messo in dubbio l’approccio del Barcellona. «La Liga ha messo in atto regole di equilibrio di bilancio, utilizzando l’autorità conferitale dalla legge», ha affermato la lega in una dichiarazione che accoglieva con favore la decisione, che ha concluso che “nessuna delle condizioni necessarie per l’adozione di una misura temporanea è stata soddisfatta”. Ha aggiunto che le regole erano state “applicate allo stesso modo a tutti i club”.

Ora, con il primo pagamento dell’accordo sui posti VIP previsto entro il 31 dicembre, il Barcellona spera di risolvere la situazione. Nel frattempo, il club ha presentato un ulteriore ricorso che sarà esaminato il 30 dicembre, ma le possibilità di successo dipendono interamente dalla chiusura dell’affare con gli investitori.

A questo proposito, Marca – noto quotidiano madrileno – ha scritto:

“Una volta ottenuti questi soldi (i 100 milioni di cui sopra ndr) la documentazione finale verrà inviata alla Liga per l’approvazione, che però è già a conoscenza dei movimenti del Barcellona da diversi giorni. Il club del Barça ha voluto consultarla per chiarire che con questa sponsorizzazione si potrebbe raggiungere la regola 1:1, cosa che non è accaduta quando hanno raggiunto un accordo con Nike qualche settimana fa.

Questo percorso per poter tesserare i due giocatori verrà fatto indipendentemente da quanto deciso dal Tribunale di primo grado al quale è stata presentata una causa per dare misure cautelari alla risoluzione della Liga per il mancato tesseramento di Olmo e Pau Víctor. Ed è indipendente perché questo accordo garantisce al club un ritorno all’1:1 poiché una sentenza favorevole del giudice consentirebbe il tesseramento dei due giocatori, ma non il ritorno a quella regola per la firma”.

