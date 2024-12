Dani Olmo, il Barcellona rischia di perderlo: il tribunale nega la registrazione (Mundo Deportivo)

L’ultima speranza è il ricorso del 30 dicembre contro la Liga; martedì 31 sarà l’ultimo giorno per registrare il centrocampista arrivato per 60 milioni.

Oggi era in programma la sentenza per la registrazione del centrocampista del Barcellona Dani Olmo in Liga. Il giudice Ignacio Fernández de Senespleda ha negato l’autorizzazione fino alla fine della stagione. Era arrivato dal Lipsia quest’estate per 60 milioni ed era stato l’unico acquisto del club blaugrana.

Negata la registrazione di Dani Olmo alla Liga

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo:

Frenata l’iscrizione di Dani Olmo in Liga fino alla fine della stagione. Il giudice, capo del Tribunale commerciale 10 di Barcellona, ha reso pubblico l’ordine e non ha concesso l’ingiunzione di registrare il centrocampista del Barça. Lunedì prossimo, 30 dicembre, il club presenterà un ricorso contro la Liga in un tribunale di primo grado per cercare di ottenere l’ingiunzione per far giocare Olmo nella parte della stagione. L’argomento che il Barça proporrà è che tutte le regole di registrazione non sono valide perché sono regolate da un organismo che considerano non competente, come la Commissione delegata del campionato. Martedì 31 dicembre scade la possibilità di registrazione di Olmo. Al Barça erano fiduciosi che la decisione sarebbe stata favorevole, ma alla fine non è stato così.

Il club potrebbe infatti ridurre l’ingaggio a Ter Stegen, fuori fino a fine stagione, e con i soldi risparmiati iscrivere Olmo, spiega As. Il presidente Laporta, al tradizionale pranzo di fine anno con i media, ha dichiarato che il Barça spera anche che l’accordo con Nike consentirà loro di avvicinarsi ai margini richiesti dalla Liga per registrare sia Olmo che Pau Victor. E ha continuato a lasciare aperto, anche se sarà difficile, un accordo per vendere la piattaforma Barça Vision.

