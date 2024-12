Conte: «Io ho accettato Napoli per la piazza, non ho messo alcuna condizione come invece sento dire»

«Abbiamo preso dei calciatori che ci è stato permesso di prendere sia per una questione di ingaggio, sia per voglia di rimettersi in gioco»

Conte: «Io ho accettato Napoli per la piazza, non ho messo alcuna condizione come invece sento»

L’ha decisa McTominay, profilo che lei aveva richiesto?

«Io non chiedevo nessun profilo per essere sulla panchina del Napoli, ho accettato Napoli per la piazza. Non ho messo elle condizioni come sento dire spesso. È inevitabile che se mi chiedono di rinforzare ls quadra cerco di non sbagliare i calciatori. Su McTominay siamo stati molto bravi perché è un calciatore che non era titolare allo United. Lo conoscevo bene e Manna è stato molto bravo. Ma non è che io ho posto condizioni. Abbiamo preso dei calciatori che ci è stato permesso di prendere dei calciatori sia per una questione di ingaggio, sia perché avevano voglia di rimettersi in gioco e quindi sono molto contento che abbiamo sbagliato poco sul mercato perché anche l’anno scorso il Napoli aveva speso tanto sul mercato però tanti di questi giocatori sono andati in prestito gratuito quest’anno e l’anno scorso c’è stato un buco di rinforzo della rosa, per questo motivo parliamo di pazienza e ricostruzione. Poi Scott è importante come altri che sono venuti a mettersi alla prova e in competizione in una società e in una città che è passionale e ti spinge a dare tutto quello che hai».

Buongiorno: «Conte sta influendo tanto sulla mia crescita»

Il grande ex della sfida di oggi tra Torino e Napoli, Alessandro Buongiorno ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima del fischio d’inizio.

Che emozione è tornare a Torino?

«È una grande emozione tornare in questo stadio, una giornata bella. All’entrata tutto mi è sembrato strano, non entrare nel solito spogliatoio, ma spero possa essere ancora emozionante come è stato fino ad ora».

Quali messaggi hai ricevuto?

«Ne ho avuti tantissimi da tifosi e amici che non vedevano l’ora di rivedermi in questo stadio. Anche io non vedo l’ora che ci sia la partita e lo stadio si riempia per gustarmi al meglio questa giornata»

Quanto influisce Conte sulla tua crescita?

«È importantissimo. Il difensore deve saper difendere a tre, a quatto o difendere a uomo e coordinarsi con i compagni. Stiamo lavorando tanto con il mister, sto migliorando e non voglio fermarmi»

