I due Mondiali negli Usa potrebbero generare 62 miliardi di dollari di Pil globale (Tuttosport)

Secondo due studi pubblicati dalla stessa Fifa e dal Segretariato dell’Organizzazione Mondiale del commercio, l’impatto dei tornei dal punto di vista socioeconomico è già straordinario

Tuttosport evidenza gli studi condotti in previsione dei due mondiali in Usa. Sia il Mondiale per Club che il Mondiale tradizionale (delle nazionali) si giocheranno negli States, uno da questo giugno fino a luglio, l’altro nell’estate del 2026. I dati riportati da Tuttosport parlano di investimenti che potrebbero arrivare a produrre 62 miliardi di dollari di Pil globale.

I due mondiali negli Usa sono una miniera d’oro

Di seguito quanto scrive Tuttosport a proposito degli introiti derivanti dal Mondiale per Club e dalla Coppa del Mondo:

Secondo due studi pubblicati dalla stessa Fifa e dal Segretariato dell’Organizzazione Mondiale del commercio (Omc), l’impatto dei tornei (Mondiale per Club e Mondiale, ndr) dal punto di vista socioeconomico è già straordinario: per l’edizione 2026 della Coppa del Mondo, il giro toccherà ben 6,5 miliardi di persone. Per Open Economics, organismo indipendente che supporta le istituzioni e le aziende nell’elaborazione di politiche e progetti di investimento, la rassegna arriverà a contribuire fino a 40,9 miliardi di dollari di Prodotto Interno Lordo (Pil), con 8,28 miliardi di dollari di supporti sociale.

E questa estate? La nuova competizione sbloccherà ulteriore valore, e non solo per gli Usa. Ma a livello globale. Anche qui, i numeri vengono serenamente in soccorso. E parlano in maniera piuttosto loquace: il rapporto spiega di un’affluenza totale – attesa – di 3,7 milioni di persone, considerando l’arrivo dei tifosi da tutte le parti del mondo e ovviamente spingendo su quelli già ubicati negli Stati Uniti, dai quali ci si aspetta una partecipazione certamente massiccia. Per questo, il tutto potrebbe portare fino a 21,1 miliardi di dollari di Pil globale, di questi ben 9,6 miliardi soltanto negli Usa.

