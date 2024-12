Si ferma uno dei calciatori più importanti di questo Napoli e peraltro senza sostituti, probabilmente giocherà Olivera al suo posto

Buongiorno starà fuori 40 giorni, salterà 5 partite (Atalanta compresa): tornerà contro la Juventus

È grave l’infortunio di Buongiorno calciatore fondamentale del Napoli. Il club ha diramato il comunicato ufficiale:

“Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito ad una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Buongiorno da domani inizierà la riabilitazione”

Depurato dei formalismi, Buongiorno starà fuori quaranta giorni. Salterà cinque partite: Genoa, Venezia, Fiorentina, Verona e Atalanta. Rientrerà il 26 gennaio nella partita Napoli-Juventus.

L’infortunio è serio: si è fratturato le vertebre. È una zona delicata, non si può in alcun modo forzarne il rientro.

Infortuni alla sua altezza il Napoli non ne ha. Probabilmente ci sarà lo spostamento di Olivera al centro. Olivera ha giocato molto bene come difensore centrale nella difesa della Nazionale di Marcelo Bielsa.

ilnapolista © riproduzione riservata