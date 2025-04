Djokovic: «Sulla terra le mie aspettative non sono molto alte»

A L’Equipe: «Vediamo se riesco a riprodurre le stesse sensazioni sul cemento anche sulla terra. Non ho avuto molto tempo per abituarmi»

Novak Djokovic è molto fiducioso circa la sua motivazione e il suo livello di gioco dopo la finale di Miami. L’Equipe lo ha rintracciato a Monaco insieme al fratello Marko, e gli ha chiesto se è pronto per la stagione sulla terra battuta.

Djokovic: «Il predominio nel tennis non è più garantito»

Sei qui con Marko, tuo fratello…

«Sì, è il mio allenatore questa settimana. Non era nei piani stare con Andy (Murray) questa settimana. Ho pensato ad avere qualcuno al mio fianco. Marko era felice di venire. Mi aiuta anche in un altro modo, “emotivamente”».

Dove sarete tu e Murray durante questa stagione sulla terra?

«Ho parlato con Andy quattro giorni fa, era tornato a casa con la sua famiglia. Immagino che stia anche lavorando sullo swing (sorride). Abbiamo parlato insieme di Miami. Per me è stato un torneo fantastico, nonostante la sconfitta in finale, ho giocato un tennis di grande qualità e un ottimo servizio. Mi ha incoraggiato e mi ha dato molta positività per il futuro. Andy e io avevamo programmato di stare insieme a Madrid. E vedremo cosa succederà dopo, probabilmente anche al Roland Garros, ma ne parleremo insieme dopo Madrid».

Novak Djokovic sulla sua forma fisica:

«Col tempo, sarà necessario trovare un equilibrio tra lavoro e vita familiare. Essere felice di quello che faccio e di come lo faccio, non solo nei tornei, ma anche in allenamento. Non c’è dubbio che giocare diventerà più difficile di quanto non sia stato in passato nella mia carriera. Ma quando gioco come ho giocato a Miami, sono motivato ad andare avanti. Quando colpisci bene la palla, è ovviamente meglio che quando perdi punti all’inizio dei tornei e una vocina interiore ti fa venire dei dubbi… Almeno, a Miami, ho trovato gioia in campo. Vediamo se riesco a riprodurre le stesse sensazioni anche sulla terra. Non ho avuto molto tempo per abituarmi. Le mie aspettative non sono molto alte in questo caso. L’obiettivo è quello di disputare il maggior numero di partite possibile e, ovviamente, di raggiungere il picco massimo per Roland».

Il tuo 100° titolo potrebbe coincidere con il tuo 25° titolo del Grande Slam. Se ciò accadesse, potremmo considerare che porrai fine alla tua carriera?

«Non credo, ma non si sa mai (sorride). Penso sempre di avere ancora abbastanza benzina nel motore. Come ho dimostrato in Australia e a Miami, posso ancora giocare a livelli molto alti. Competere mi dà ancora soddisfazione. Molte persone pensano che avrei dovuto fermarmi dopo la medaglia d’oro ai Giochi. Vediamo cosa ci riserva il futuro. Se mi dici che vincerò il mio 100° titolo del Grande Slam, mi iscrivo immediatamente. Ma è una montagna difficile da scalare. Bisogna essere umili al riguardo».

Ti sorprende che Sinner sia ancora il numero 1 in classifica nonostante abbia giocato solo un torneo… Ti aspettavi il calo di che Alcaraz o Zverev in sua assenza?

«Quando vinci uno Slam accumuli 2.000 punti, sono tanti… Probabilmente Zverev non è soddisfatto dei suoi ultimi tornei, immagino proprio come Alcaraz. Ma oggigiorno tutti giocano davvero bene a tennis! Il predominio a cui ci siamo abituati o che ci aspettiamo di vedere non è più garantito. Ma la stagione è lunga, sono sicuro che i tre giocatori di cui abbiamo appena parlato saranno i tre contendenti al primo posto del mondo alla fine dell’anno».

Per quanto riguarda la lettera dei giocatori Atp ai tornei del Grande Slam, quale pensi che sarebbe una distribuzione equa delle risorse?

«L’impressione generale è che i giocatori ritengano che le cifre dovrebbero avvicinarsi ai premi in denaro nei tornei Atp. Mi sembrerebbe giusto, se ci pensassimo razionalmente. Non accadrà dall’oggi al domani, se mai accadrà. Questo è un aspetto da considerare a lungo termine. Speriamo che i tornei del Grande Slam rispondano positivamente e che vogliano incontrare i giocatori per discuterne. Non solo per quanto riguarda la distribuzione del reddito.

I giocatori ritengono inoltre che durante gli Slam debbano essere presi in considerazione nelle discussioni quando si prendono decisioni che li riguardano. Ci riguarda, dovremmo essere parte del processo decisionale. Sebbene non sia sempre possibile per i giocatori più importanti essere presenti a tutte le riunioni, si possono comunque prendere in considerazione riunioni su Zoom o altri tipi di incontri».

ilnapolista © riproduzione riservata