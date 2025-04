Il Caravaggio delle maglie (da calcio) e Maradona, amici «perché non gli ho mai chiesto nulla»

Reportage di Athletic nella sede della NR di Nicola Raccuglia l’uomo che disegnò e produsse le maglia della Serie A quando la Serie A era il top

The Athletic (a firma Rory Smith) racconta di Nicola Raccuglia l’uomo che ha disegnato le maglie della Serie A quando la Serie A era il campionato più importante e bello del mondo. È l’uomo che incarna la NR il marchio da lui fondato più di mezzo secolo fa. La sede è in Abruzzo. È lui che disegnò e produsse anche le maglie del Napoli di Maradona.

Raccuglia e Maradona, un’amicizia nata da una maglia

Ognuna è immediatamente riconoscibile. Le maglie del Napoli con cui Maradona ha sollevato il titolo di Serie A, una con il logo di Mars e l’altra quello di Buitoni, ma non solo.

Raccuglia ha un aneddoto per tutti, anche per Maradona. E racconta di quando Diego chiamava a tarda notte chiedendo urgentemente l’aiuto di Raccuglia per procurarsi decine di maglie. Con Diego li legava una profonda amicizia.

«È stata un’amicizia speciale perché non gli ho mai chiesto nulla», ha detto Raccuglia. «Nemmeno una foto. Non abbiamo mai usato la sua immagine per niente».

“Durante gli anni trionfali e travagliati di Maradona in Italia, era una delle poche persone che non cercavano costantemente di estorcere qualcosa al calciatore più famoso del pianeta”.

Leggi anche: Maradona non era né drogato né ubriaco quando è morto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Dramisino (@alessandro_dramisino)

Raccuglia, il Caravaggio delle maglie (da calcio)

Una rivista lo ha definito il «Caravaggio delle maglie (da calcio)».

“Il successo di NR, tuttavia, fu anche in un certo senso la radice del suo declino“. Mentre il calcio italiano diventava sempre più popolare, aziende molto più grandi della sua lo videro come un’opportunità. «Una volta arrivate le grandi aziende internazionali, non potevamo più competere», ha detto Enzo Raccuglia. Lentamente, i grandi marchi come Lotto e Kappa, o verso Adidas, Umbro, Puma hanno catturato l’attenzione dei club. Così la NR ha spostato la sua attenzione sulle altre attività, fornendo kit all’ingrosso per squadre semi-professionistiche.

Oggi l’azienda sta vivendo una nuova primavera. Grazie alla richiesta sempre più frequente di maglie vintage. «Abbiamo sempre ricevuto richieste di ricominciare a produrre maglie», ha detto Nicola. «Arrivavano da persone che ricordano le maglie, quelle della loro infanzia, ma che hanno difficoltà a procurarsele».

ilnapolista © riproduzione riservata