Il Napoli di Sarri fallì il controsorpasso sulla Juve di Allegri. Il Barcellona ieri non ha ucciso il campionato (anche grazie a Natan)

Piano a esaltarsi per l’Inter a Parma. Ricordiamo il Napoli di Sarri dopo Zaza e anche il Barcellona di ieri sera

Il pareggio di ieri tra Parma e Inter potrebbe consentire al Napoli, in caso di vittoria domani sera a Bologna, di mettersi a meno uno dai nerazzurri, tuttavia giocare sapendo che i nostri avversari hanno compiuto un passo falso non è affatto semplice.

Basti pensare, ad esempio, che ieri sera il Barcellona ha giocato dopo che il Real Madrid aveva perso in casa con il Valencia e, in caso di vittoria, avrebbe aumentato il vantaggio in classifica portandosi a +6, invece non è andato oltre il pareggio casalingo con il Betis Siviglia (1-1 il risultato finale con la rete del pareggio andaluso siglato di testa dal “nostro” Natan, autore, tra l’altro, di un’ottima prestazione come si può evincere dalla foto allegata).

#LaLiga 🇪🇸 Natan teve a maior Nota do time em Barcelona 1-1 Real Betis! ⚽ 1 gol

👟 2/2 finalizações no gol (!)

✂ 11 cortes (1º do jogo!)

🆚 1 desarme

🔐 12 ações defensivas (2º do jogo!)

💯 Nota Sofascore 7.4 pic.twitter.com/0Ha1lc0wiq — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 5, 2025

Da non dimenticare, inoltre il “triste precedente” del Napoli 2015/16: il Napoli di Sarri, dopo aver perso a Torino con la Juve per 1-0 (gol di Zaza) ed essere stato scavalcato in vetta alla classifica dai bianconeri, la settimana successiva giocò in casa con il Milan il giorno dopo che la Juve aveva pareggiato a Bologna. Sarebbe bastato battere i rossoneri per effettuare il contro-sorpasso e tornare in testa alla classifica e, invece, gli azzurri di Sarri non andarono oltre il pareggio (finì 1-1), restando secondi in classifica dietro la Juve che poi vinse il campionato.

Ergo testa bassa e pedalare; facciamo pure tutti gli scongiuri del caso ma mettiamo da parte i facili entusiasmi e restiamo concentrati sulla gara di domani.

ilnapolista © riproduzione riservata