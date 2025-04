Thuram e il razzismo: «Parlarne resta un tabù, anche tra i calciatori neri. Il caso Vinicius è rivelatore» (Spiegel)

«A Parma Buffon e Cannavaro mi vedevano arrabbiato e chiedevano: “Che libro stai leggendo?” Era la storia del razzismo. Dicevano “Smettila, non ti fa bene, leggi qualcos’altro”»

Thuram e il razzismo: «Parlarne resta un tabù, vieni criticato per averlo fatto. Il caso Vinicius è rivelatore» (Spiegel)

Bellissima e ampia intervista dello Spiegel a Lilian Thuram. Ne riportiamo un brevissimo estratto.

«Muhammad Ali ha avuto un’influenza particolarmente forte sulla mia consapevolezza».

Perché proprio Ali?

«Ha dimostrato che gli atleti hanno un’influenza speciale nel rivolgersi al pubblico. Le persone hanno un legame emotivo con gli atleti».

Quindi, quando eri un calciatore professionista, leggevi libri mentre gli altri giocavano a carte o guardavano la tv?

«Qualcosa del genere. Quando giocavo per il Parma in Italia, i miei compagni di squadra Gigi Buffon e Fabio Cannavaro a volte mi chiedevano: “Lilian, che libro stai leggendo?” Smettila, non ti fa bene, leggi qualcos’altro.” Si resero conto che ero arrabbiato: stavo studiando la storia del razzismo».

Ossia?

Thuram: «Si potrebbe pensare che il razzismo sia individuale, ma in realtà è collettivo. Come il dominio degli uomini sulle donne. Riguarda le strutture storiche e i modi di pensare che ci condizionano. Mi piace usare l’esempio di Cristoforo Colombo. In Europa, i bambini imparano a scuola che lui ha “scoperto” l’America. Come se prima non ci fosse mai stato nessuno lì».

Lo ha spiegato anche a Buffon, Cannavaro e altri?

«Ne ho parlato con i giocatori a me più vicini. Ma è come nella società: ci sono giocatori con cui puoi parlarne perché sai che sono sensibili a tali argomenti. Ma la stragrande maggioranza non ne vuole parlare, nemmeno i giocatori di colore. Parlare apertamente di razzismo resta un tabù, sia in ufficio che tra i colleghi».

Perché?

«L’argomento è spiacevole. Alla fine, vieni criticato per aver sollevato la questione. È successo anche a me, sia con la nazionale che con il club».

Gli chiedono di Vinicius e degli atti di razzismo di cui è vittima.

Tuttavia, i critici lo considerano anche un grande provocatore, a causa dei suoi atteggiamenti bizzarri nei confronti degli avversari e del pubblico.

«La storia di Vinícius è molto interessante e rivelatrice. Per non analizzare più approfonditamente le cause degli incidenti, si sostiene che la vittima del razzismo sia responsabile. È molto semplice. “Se ti comporti male è colpa tua; è normale che poi dovrai subire il razzismo.”

A proposito del razzismo oggi, Thuram racconta quel che gli è accaduto a Parigi un paio di anni fa.

«Ti racconterò un’ultima storia a riguardo. Due anni fa sono uscito a cena a Parigi con la mia compagna e mio figlio Marcus, che all’epoca giocava nella Bundesliga tedesca. Sulla via del ritorno volevamo prendere un taxi per tornare a casa. Al posteggio dei taxi, il primo autista disse: “No, no, non posso portarti. Chiedi al tizio dietro di me!” Ha detto che non poteva portarci neanche lui e che avrei dovuto provare con la macchina davanti a lui. Marcus mi calmò dicendo: “Papà, dai, dimenticatelo, non è importante”. Poi arrivò un terzo taxi e l’autista disse semplicemente: “Immagino che i suoi colleghi non l’abbiano riconosciuta, monsieur Thuram?” Per favore, entrate! «Come Lilian Thuram o Kylian Mbappé, non sei nero. Altrimenti sì».

