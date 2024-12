Cessione Osimhen, il Presidente del Lille: «Abbiamo incassato solo 7 milioni»

A L’Equipe spiega che degli 80 milioni ne sono entrati in cassa solo 7, al netto dei compensi degli intermediari, delle plusvalenze, delle provvigioni e dei 4 giocatori del Napoli

Procede l’inchiesta sulle plusvalenze fittizie con l’ipotesi di reato è di falso in bilancio per il Napoli, al centro dell’indagine la trattativa che nel 2020 portò a Napoli Victor Osimhen. Il 31 luglio 2020 Victor Osimhen firmò un contratto quinquennale con il Napoli. L’importo del trasferimento fu allora stimato in 75 milioni di euro ma nell’accordo era compreso il percorso inverso di quattro giocatori del club campano: Ciro Palmieri, Luigi Liguori, Claudio Manzi e Oréstis Karnézis, tutti scomparsi dai radar nel giro di pochi mesi.

Il presidente dell’LOSC, Olivier Létang ospite alla trasmissione L’Équipe du Soir ha parlato del suo club e degli sforzi per trattenere qualsiasi calciatore di valore e poi rilevato nuovi elementi sulla cessione di Osimhen:

«Il netto ricavato dalla cessione di Osimhen non è stato di 80 milioni. Se facciamo il bilancio dell’operazione, compresi i compensi di tutti gli intermediari, le plusvalenze, le provvigioni e il valore dei 4 giocatori del Napoli, sono entrati circa 7 milioni nelle casse del club. In pratica il Lille ha guadagnato molti più soldi con Carlos Baléba (30milioni di euro al Brighton) , Amadou Onana (40 milioni di euro all’Everton), Sven Botman, Leny Yoro. Enormemente di più, perché su questi giocatori non abbiamo pagato provvigioni, intermediari e quant’altro. Tutti i soldi sono entrati nelle casse del club».

