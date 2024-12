Caressa: «Nel secondo tempo il Napoli già pensava alle feste di Natale, a valigie e panettoni»

A Sky Calcio Club poi s’interrogano su Fagioli al Napoli. Bergomi: «Perché dovrebbe andare al Napoli dove non c’è spazio per lui?»

Fabio Caressa, nel corso del solito appuntamento a Sky della domenica con Marocchi, Bergomi e Bucciantini ha parlato anche di Genoa-Napoli. Il secondo tempo degli azzurri – rimbrottati anche da Conte stesso ai microfoni di Dazn e immaginiamo negli spogliatoi – è stato molto discusso anche dagli ospiti di Sky Calcio Club, per poi spostare il focus sulla questione mercato. Il Napoli infatti pare abbia intenzione di acquistare almeno un difensore centrale (si pensa a Danilo) e un centrocampista di qualità (sempre della Juve, si è parlato di Fagioli ndr).

Caressa: «Il Napoli già pensava al Natale nel secondo tempo»

Di seguito quanto dichiarato nel salottino di Sky Calcio Club, ieri sera:

«Conte è stato bello tosto nel post-gara. La sua squadra non gli è piaciuta per niente e se guardiamo i dati l’impressione che ho avuto è che il Napoli abbia sentito la partita in tasca e abbiano iniziato (i calciatori ndr) a pensare al Natale, alle valigie, al panettone. Gli xG del Genoa nel secondo tempo sono saliti vertiginosamente, i tocchi in area di rigore sono arrivati a 22. Nel primo tempo erano solo 6! Per non parlare del baricentro del Napoli, nel secondo tempo si è registrato il dato più basso.»

Risponde Marocchi:

«Magari qualcuno pensava ai regali… (ride ndr). Succede a volte che il secondo tempo, quando nel primo domini la partita, lo senti come una formalità. Conte ci ha sguazzato perché ha vinto, era ancora primo in classifica e nonostante queste due cose ha avuto la possibilità di sgridare i suoi giocatori.»

Poi sul mercato, si parla di Fagioli e Danilo:

Marchegiani interviene: «Ma non c’è nessuna posizione per Fagioli, poi Conte fa i primi cambi al 74esimo.»

Risponde Bergomi immedesimandosi in Fagioli: «Perché dovrei andare in una squadra dove ci saranno poche partite e non avrei neanche spazio?»

