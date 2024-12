Caprile potrebbe andare in prestito a Cagliari, l’ha chiesto Nicola. A Napoli andrebbe Scuffet (Gazzetta)

Si lavora per uno scambio di prestiti e l’affare potrebbe decollare nei prossimi giorni. Caprile sarebbe felice di raggiungere il suo ex allenatore e di ritornare titolare

La Gazzetta dà notizia di un possibile scambio di prestiti tra Elia Caprile, portiere del Napoli e riserva di Meret, e Scuffet, ex portiere prodigio dell’Udinese oggi a Cagliari. Davide Nicola ha chiesto espressamente il secondo portiere del Napoli con cui ha già lavorato a Empoli. Scuffet a Napoli ritroverebbe Meret, suo ex compagno all’Udinese insieme a Vicario.

Caprile può veramente lasciare Napoli

Scrive La Gazzetta dello Sport:

“Elia Caprile può davvero lasciare Napoli, come qualche giorno fa aveva raccontato proprio il suo agente, sottolineando come il portiere fosse felice in azzurro ma cullava il desiderio di giocare di più. Il Cagliari si è mosso, su richiesta del tecnico Davide Nicola, che con Caprile ha già lavorato a Empoli nella scorsa stagione. Ipotesi di lavoro reale, perché Caprile sarebbe felice di raggiungere il suo ex allenatore e soprattutto di ritrovare i gradi da titolare in A, mentre in Sardegna hanno la carta giusta da spedire a Napoli: si tratta di Simone Scuffet, cresciuto nelle giovanili dell’Udinese proprio insieme a Meret. Si lavora per uno scambio di prestiti e l’affare potrebbe decollare nei prossimi giorni”.

Ieri l’agente di Caprile aveva rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Capri:

«La sua ambizione è quella di giocare sempre e vuole essere protagonista, come tutti del resto. Sa però che ha di fianco un portiere importante come Alex Meret. Il mister fa le sue scelte, ma Elia non vuole mollare assolutamente nulla. Sarebbe un peccato se facesse tutto l’anno in panchina. Di conseguenza se avvenisse qualcosa di interessante sul mercato, lo valuteremo».

