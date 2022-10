Vicario: «Con Meret il legame è forte. Siamo orgogliosi l’uno dell’altro»

Il Corriere della Sera intervista il portiere dell’Empoli e della Nazionale Guglielmo Vicario, uno dei migliori portieri in Serie A, al momento. Nato a Udine e cresciuto nell’Udinese, come il portiere del Napoli Alex Meret, a cui è molto legato.

Racconta la sua esperienza all’Empoli.

«Questa è una famiglia a tutti gli effetti. Tutti lavorano nella stessa direzione con grandissima professionalità. È questo il nostro segreto: fare. E fare più degli altri, senza risparmiarsi mai. Talvolta bisogna superare il limite per sconfiggere le proprie paure, e qui a Empoli tutti sono magistrali. È un’esperienza fantastica che mi sto godendo al 100%».

Ed è anche grazie all’Empoli se si è conquistato la Nazionale.

Cresciuto nell’Udinese, con Meret, Provedel, Scuffet. Parla del portiere del Napoli.

«Alex il settore giovanile lo ha fatto veramente tutto, penso abbia iniziato a 10 anni arrivando in prima squadra. I nostri sono legami forti. Ciascuno è orgoglioso del percorso dell’altro. La maglia azzurra poi amplifica ancora di più questa unione. Con Provedel abbiamo spesso giocato contro: io al Perugia e lui alla Juve Stabia, l’anno scorso in Empoli-Spezia. Abbiamo un legame di terra che ci portiamo dentro involontariamente. Ora, con la possibilità di incontrarci in Nazionale, abbiamo pure condiviso la stanza».