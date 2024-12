Benzema sta pensando al ritiro, potrà rappresentare il Real Madrid in Arabia (Relevo)

Sta iniziando a stancarsi della routine quotidiana e può fare da tramite in un mercato in piena espansione, tra cui il parco divertimenti Real Madrid World.

Karim Benzema starebbe meditando di ritirarsi dal calcio giocato; l’indiscrezione sull’attaccante dell’Al Ittihad e Pallone d’oro nel 2022 è stata riportata da Relevo.

Benzema sta pensando al ritiro, potrà rappresentare il Real Madrid in Arabia

Il portale scrive:

Uno dei problemi più complessi nello sport è decidere quando mettere fine alla carriera. Ci sono giocatori che scelgono di farsi da parte, come Benzema. L’attaccante francese sta già pensando al ritiro e non esclude che potrebbe anche essere nel 2025, alla fine della stagione in corso. Non ha ancora preso la decisione finale, ma riconosce i sintomi che lo spingono a quella riflessione. Inizia a stancarsi delle routine quotidiane, come gli allenamenti, che in Arabia si svolgono dalle ore 19:00 a causa delle alte temperature mattutine. E, soprattutto, c’è la motivazione di vivere a Madrid. Dopo un inizio difficile in Arabia, con Laurent Blanc in panchina sta bene e si sta impegnando nel progetto. È il capocannoniere della squadra, con 10 gol in 11 partite.

Ma il francese ha già concordato con il Real Madrid, suo ex club, di essere il suo ambasciatore in tutto il mondo e, soprattutto, nella zona araba. Nessuno meglio di lui può portare il valore del Real attraverso l’Arabia ed essere una rivendicazione di marketing in un mercato economico in piena espansione; c’è il progetto in ballo del parco divertimenti arabo Real Madrid World, di cui la figura di Benzema moltiplicherebbe l’impatto.

