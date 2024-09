Il gol di Benzema a Karius non fu casuale: «Lo stava studiando, aveva visto che era frettoloso»

Casilla: «Benzema aveva notato che Karius quando rilanciava non lo guardava mai, provava da mezz’ora a fare quel tipo di gol».

Nella finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, ricordata da molti per la prestazione insufficiente dell’estremo difensore dei Reds Loris Karius, Benzema segnò con un gol che per molti fu una semplice coincidenza. In realtà, come ha spiegato Kiko Casilla, all’epoca il secondo portiere dei blancos, fu una situazione studiata.

Casilla rivela il segreto del gol di Benzema contro il Liverpool nel 2018

Karim Benzema intercettò velocemente un rilancio con le mani di Karius, spingendo col destro il pallone in rete. In molti prendono d’esempio questo gol e gli errori dei portieri quando parlano della fortuna del Real Madrid. Ma Casilla ha dichiarato al podcast Offsiders:

«Benzema ci stava provando da mezz’ora, non è stata un’idea venuta fuori dal nulla. Ha visto che Karius era frettoloso e non lo stava guardando. Ho parlato poi con Benzema della prestazione del portiere e mi ha detto di aver notato che aveva fatto lo stesso errore (di non guardarlo) già un paio di volte prima».

Il portiere ex Liverpool ce lo ricordiamo tutti per quella sventurata finale di Champions League contro il Real Madrid nel 2018 persa 3-1 proprio a causa della prestazione non proprio da “Champions” del tedesco. Al tempo Klopp disse della prestazione del suo portiere:

«Per me, la sua prestazione è stata influenzata da quel colpo con Ramos, questo è certo».

Dopo quella sfortunata partita, Karius ha vagato un po’ fra Europa ed Asia alla ricerca di un posto sicuro dove giocare ed esprimere tutte le sue potenzialità. E così inizia il tour fra Besiktas e Union Berlino per poi alla fine approdare al Newcastle degli sceicchi. In Turchia è rimasto due stagione in cui però non è riuscito a risollevarsi mentre in Germani ha giocato appena 5 partite nella stagione 2020/21.

