Yamine Lamal preoccupa il Barcellona, la caviglia gli fa ancora male e non vuole infitlrazioni

Il Mundo Deportivo: salterà il Celta Vigo e probabilmente anche il Brest. Un ritardo non previsto per Flick

Yamine Lamal continua ad avvertire dolore alla caviglia e questo ha provocato preoccupazione nel Barça e nei suoi sostenitori. Il giovane calciatore non andrà a Vigo ed è anche in dubbio per il Brest, come riportato da Mundo Deportivo.

“Preoccupano le condizioni fisiche di Lamine Yamal (17 anni) in casa Barcellona. Eppure il problema alla caviglia non sembra grave, visto che il club ha riferito di aver riportato “un infortunio di primo grado alla sindesmosi della caviglia destra” che avrebbe dovuto tenerlo fuori per due o tre settimane. Il problema è che il prossimo calendario prevede due partite importanti tra Liga e Champions“.

Yamal sta fuori più del previsto

Scrive il Mundo Deportivo: “Lamine Yamal non giocherà dopodomani contro il Celta Vigo. Hansi Flick pensava di portarlo almeno in panchina. Il Celta in casa è una squadra molto offensiva. Insomma, è una trasferta difficile e lo è ancora di più dopo la sconfitta del Barça nell’ultima giornata contro la Real Sociedad. La sconfitta lascia i Blaugrana sei punti sopra il Real Madrid ma i blancos devono recuperare la partita contro il Valencia. Se i madridisti vincessero quella partita sarebbero a tre punti“.

“Il problema per Flick è che la giovane stella non solo dovrebbe essere fuori contro il Celta, ma è anche in serio dubbio contro il Brest in Champions martedì prossimo (ore 21). Yamal sente dolore ma non vuole alcuna infiltrazione. La squadra francese è, in teoria, una delle rivali più abbordabili ma ora è quarta in classifica con 10 punti grazie“.

Cosa vorrebbe il team: “In questo scenario, lo staff tecnico del Barcellona spera di avere Lamine Yamal già contro la squadra francese oppure che arrivi in ​​buone condizioni per la prossima partita di Liga contro il Las Palmas a Montjuïc. Sarà l’occasione per celebrare il 125° anniversario del club“.

