Il Barcellona inventa offerte per Lamine Yamal per tranquillizzare sulla solidità dei suoi conti (Le Parisien)

Il quotidiano francese smentisce la mega offerta di 250 milioni del Psg e spiega perché i catalani l’hanno messa in giro

Il Barcellona sostiene che il Psg abbia offerto 250 milioni la scorsa estate per ingaggiare il prodigio spagnolo Lamine Yamal. Il tutto sembrerebbe però una tattica per distogliere l’attenzione dai propri problemi finanziari. Almeno così scrive il quotidiano francese Le Parisien che ha riportato le parole di Enric Masip fedelissimo del presidente blaugrana Laporta

Le Parisien scrive: «Nello show El Chiringuito, Enric Masip ha spiegato che Lamine Yamal è il giocatore più decisivo del mondo, ricordando che “il presidente ha già detto di aver ricevuto un’offerta di 250 milioni di euro che ha rifiutato e che non ha mai preso in considerazione”. Alla domanda sulla provenienza dell’offerta, Masip ha risposto: “Viene dalla Francia”, permettendo al presentatore di aggiungere che Yamal sarebbe stato un ottimo sostituto per Kylian Mbappé al Real Madrid da quest’estate“.

“Un minimo di veridicità c’è per quel che riguarda l’interesse del Psg per il campione d’Europa con la Spagna. Luis Enrique e Campos, rispettivamente allenatore e consigliere sportivo del Psg, sono innamorati dell’esterno destro. Il 23 aprile abbiamo accennato a questo interesse in un articolo intitolato ‘Mercato: il Psg sogna Lamine Yamal, il prodigio del FC Barcelona”. Ma nessuna offerta è arrivata sulla scrivania dei dirigenti catalani. Il progetto è rimasto allo stadio di sogno o fantasia. In ogni caso la pepita non aveva intenzione di muoversi durante l’ultimo mercato. È su questa base che il Barça si posiziona ora per inviare falsi messaggi a diverse persone o istituzioni“.

Le Parisien: la mossa del Barcellona su Lamine Yamal usata come strategia

Il quotidiano francese riferisce che il Barcellona potrebbe essere rimasto intrappolato da questa affermazione:

“Presentando al mondo una presunta offerta di 250 milioni – la valutazione del giocatore è intorno ai 150 milioni – il Barça gonfia le sue cifre per attirare le grazie del fair play finanziario mentre i conti del club rimangono altamente monitorati e ancora in deficit durante l’ultimo anno finanziario conosciuto, al termine della stagione 2023-2024. Sopravvalutando uno dei suoi giocatori sui media e coinvolgendo il PSG nella vicenda, il club cerca anche di aumentare artificialmente il prezzo di altri calciatori della rosa. Strategia che un neo: pubblicizzando questa offerta mai esistita, il Barça si espone all’avidità del giocatore e di chi lo circonda. Perché se il Parigi riesce a offrire 250 milioni di euro, allora è necessario rapidamente procedere al suo rinnovo. La sortita di Masip alla fine potrebbe costare cara all’FC Barcelona, ​​letteralmente“.

