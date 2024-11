Vlahovic, nessuna lesione ma salterà il match contro il Milan

L’attaccante serbo della Juventus potrebbe anche dare forfait per la partita di Champions contro l’Aston Villa.

Dopo l’infortunio di ieri con la Serbia e la visita al JMedical, sono state escluse lesioni per Dusan Vlahovic. Ma le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno. Al momento si sa solo che probabilmente l’attaccante della Juventus, come riportato da Sky, salterà il match di campionato contro il Milan.

ULTIM’ORA JUVENTUS Escluse lesioni per Dusan Vlahovic

Le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente

L’attaccante non sarà disponibile contro il Milan#SkySport #SkySerieA — skysport (@SkySport) November 19, 2024

E secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, potrebbe dare forfait anche per la partita di Champions League contro l’Aston Villa.

Escluse lesioni muscolari per Dusan #Vlahovic, le cui condizioni verranno monitorate e controllate giorno per giorno. Al momento si va verso il forfait contro Milan e AstonVilla. Rispetto ai segnali di ieri sera la situazione sembra essere meno grave di quanto preventivato. #Juve pic.twitter.com/6SldZH8d5z — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 19, 2024

Alla Juventus scoppia il caso Vlahovic

Le dichiarazioni di ieri dell’attaccante serbo non sono passate inosservate. Ovviamente. Un paio di frecciate a Thiago Motta che – asuo dire – lo spremerebbe in compiti difensivi mentre in Serbia non solo non deve tornare tanto ma ha al suo fianco un attaccante di stazza come Mitrovic che lo aiuta nel lavoro sporco.

Su Repubblica Emanuele Gamba scrive:

Il più delle volte Dusan Vlahovic comunica in maniera decisamente più esplicita con il linguaggio del corpo che con le parole perché su quelle sa mantenere un sufficiente autocontrollo, difatti spesso dicono cose diverse da ciò che la sua mimica esprime: si dichiara tranquillo ma appare nervoso, sostiene che il gol non gli manchi ma se ne percepisce l’impazienza, assicura di non dar conto alle critiche ma poi esulta in maniera polemica.

Per Repubblica

ha detto un paio di cose (in italiano alla tv della Svizzera italiana, Rsi) che somigliano tanto a delle allusioni. La prima: “Cambia giocare con un partner in attacco? Sì, dipende anche dall’allenatore… Ma sicuramente è un po’ più facile perché Mitrovic è un giocatore forte che gioca tantissimo sulle sponde e i duelli aerei e io posso sfruttare le mie qualità”. La seconda: “Qui il mister (Stojkovic, ndr) non mi ha obbligato a fare tanti compiti difensivi. E per un giocatore come me, dalla mia struttura… Sinceramente non riesco a correre così tanto, perché poi non sono fresco nella finalizzazione”.

