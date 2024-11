Vlahovic: «Con la Serbia posso sfruttare le mie qualità, anche perché il mister non mi obbliga a compiti difensivi»

Dopo il pareggio per 1-1 tra Svizzera e Serbia: «E per un giocatore dalla mia struttura… non riesco a correre così tanto, poi non sono fresco nella finalizzazione»

La Serbia di Vlahovic pareggia 1-1 in casa della Svizzera. Al termine del match, l’attaccante della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni e ha lanciato un messaggio al suo allenatore Thiago Motta.

Vlahovic: «Sinceramente non riesco a correre così tanto»

A Vlahovic è stato chiesto come si trova in un attacco a due, di seguito la sua risposta:

«Cambia giocare con un partner in attacco, dipende anche dall’allenatore. Ma sicuramente è un po’ più facile perché Mitrovic è un giocatore forte che gioca tantissimo sulle sponde e i duelli aerei e io posso sfruttare le mie qualità, anche perché il mister (Stojković, ndr) non mi ha obbligato a fare tanti compiti difensivi. E per un giocatore come me, dalla mia struttura…sinceramente non riesco a correre così tanto. Perché poi così non sono fresco nella finalizzazione. Penso che oggi (ieri, ndr) ho avuto un po’ di sfortuna, ma come ho detto abbiamo ottenuto un risultato positivo e andiamo avanti».

Moise Kean il grande errore di Giuntoli e Thiago Motta

È Moise Kean il grande protagonista del campionato della Fiorentina. Che ha battuto 3-1 il Verona grazie proprio a una tripletta dell’attaccante della Nazionale. Kean è salito a otto gol in undici presenze. Ora la domanda è: quanto bene avrebbe fatto Moise Kean alla Juventus? Giuntoli lo ha venduto quest’estate per 18 milioni. Onestamente sembrava persino una cifra eccessiva per un attaccante ormai considerato una promessa mancata. E invece ha avuto ragione la Fiorentina. E ha avuto torto Cristiano Giuntoli. I viola sono primi in classifica, a pari punti col Napoli, l’Atalanta e la Lazio. Uno in più della Juventus che ha un mezzo problema Vlahovic e soprattutto non ha un vice Vlahovic.

