Si è fermato in Nazionale, è uscito zoppicando. A rischio per Milan-Juve di sabato, Thiago Motta non ha attaccanti di riserva

Allarme Vlahovic, si teme un infortunio muscolare.

Dusan Vlahovic si è fermato al minuto 88 di Serbia-Danimarca e potrebbe trattarsi di un infortunio muscolare. La Gazzetta scrive di un presumibile problema la flessore della coscia sinistra. Ha lasciato il campo zoppicando. A questo punto la sua presenza è seriamente a rischio per Milan-Juventus in programma sabato alle 18.

Scrive la Gazzetta:

Testa bassa, affiancato dal medico della nazionale, il serbo non ha nascosto le smorfie di dolore e ha mimato il gesto dell’aver sentito tirare il muscolo.

La Juventus non ha un attaccante di riserva. Ci sarebbe Milik ma è lungodegente. Thiago Motta dovrà inventarsi qualcosa se il serbo non recupererà. Lo stesso Nico Gonzalez non è ancora chiaro se potrà giocare.

Per la Gazzetta il tecnico bianconero

sarebbe costretto a utilizzare uno tra Weah e Yildiz (più difficile il giovane Mbangula) nel ruolo di centravanti, con un solo cambio offensivo da potersi giocare dalla panchina.

Alla Juventus scoppia il caso Vlahovic: frecciate a Thiago Motta, il rischio che vada via a parametro zero

Le dichiarazioni dell’altro giorno dell’attaccante serbo non sono passate inosservate. Ovviamente. Un paio di frecciate a Thiago Motta che – asuo dire – lo spremerebbe in compiti difensivi mentre in Serbia non solo non deve tornare tanto ma ha al suo fianco un attaccante di stazza come Mitrovic che lo aiuta nel lavoro sporco.

Su Repubblica Emanuele Gamba scrive:

Il più delle volte Dusan Vlahovic comunica in maniera decisamente più esplicita con il linguaggio del corpo che con le parole perché su quelle sa mantenere un sufficiente autocontrollo, difatti spesso dicono cose diverse da ciò che la sua mimica esprime: si dichiara tranquillo ma appare nervoso, sostiene che il gol non gli manchi ma se ne percepisce l’impazienza, assicura di non dar conto alle critiche ma poi esulta in maniera polemica.

Per Repubblica

ha detto un paio di cose (in italiano alla tv della Svizzera italiana, Rsi) che somigliano tanto a delle allusioni. La prima: “Cambia giocare con un partner in attacco? Sì, dipende anche dall’allenatore… Ma sicuramente è un po’ più facile perché Mitrovic è un giocatore forte che gioca tantissimo sulle sponde e i duelli aerei e io posso sfruttare le mie qualità”. La seconda: “Qui il mister (Stojkovic, ndr) non mi ha obbligato a fare tanti compiti difensivi. E per un giocatore come me, dalla mia struttura… Sinceramente non riesco a correre così tanto, perché poi non sono fresco nella finalizzazione”.

🎙️🗣️ Vlahovic: “Coach Stojkovic doesn’t give me many defensive tasks and in this way I’m more lucid. If I run a lot, then I don’t arrive fresh in front of goal…” pic.twitter.com/bgyyfv6tr1 — Juventus News Live (@juvenewslive) November 16, 2024

