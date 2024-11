Vidal battibecca con la polizia dopo il fermo per abusi sessuali VIDEO

Il calciatore fermato in un locale durante una festa con i compagni ha discusso con gli agenti: «Non potete venire qui a identificarci, questa è proprietà privata».

Arturo Vidal è stato fermato dalle forze di polizia cilene nelle prime ore del mattino di ieri mentre era con i compagni di squadra in un locale di Vitacura, a nord-est di Santiago, dove si celebrava la vittoria contro il Deportes Iquique. L’accusa per lui e i compagni è di aver drogato una donna e di aver commesso un reato sessuale. L’ex calciatore dell’Inter è stato portato in una stazione di polizia a Vitacura lunedì mattina, dove ha subito un “controllo d’identità investigativa”, una procedura della polizia applicata quando c’è il sospetto che una persona abbia commesso, stia per commettere o abbia tentato di commettere un crimine, ha spiegato il colonnello dei Carabinieri Gerardo Aravena in dichiarazioni alla stampa.

El momento en que Carabineros le realiza el control de identidad a Arturo Vidal https://t.co/I1GW4QMAh0 pic.twitter.com/kl4dmJOL5I — La Tercera (@latercera) November 4, 2024

La reazione di Vidal

Un video che circola in rete mostra il battibecco tra il calciatore e la polizia al momento del fermo. Vidal, che è in compagnia di un altro compagno di squadra Leonardo Gil, è visibilmente contrariato dall’intervento delle forze dell’ordine e dal fatto che siano intervenute in un luogo pubblico fermandolo come un criminale.

«Ma lasciatemi in pace. Non potete venirci a chiedere i documenti qui dentro… qual è la vostra legge?».

Vidal sembra aver alzato un po’ troppo il gomito e ingaggia un battibecco.

I poliziotti intimano ai due compagni di calmarsi «Io ne ho per te, come persona e come calciatore. Tu abbine per me. Se continuate a mancarmi di rispetto riferirò tutto alla radio e la situazione cambierà completamente». Ma il calciatore replica: «Ma io sono tranquillo! Siete voi che non potete venire qui a identificarci, questa è proprietà privata».

La Fiscalía investiga un delito de connotación sexual en Vitacura que incluye al futbolista Arturo Vidal y otros posibles implicados. pic.twitter.com/oNPsMajWFh — DUPLOS (@DuplosCL) November 4, 2024

