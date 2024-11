Vidal e alcuni compagni di squadra del Colo Colo accusati di violenza sessuale

Le autorità cilene hanno annunciato di essere a lavoro su un caso di presunta violenza sessuale che coinvolge i giocatori del club calcistico Colo Colo, incluso il grande star Arturo Vidal. L’accusa è di aver drogato una donna e di aver commesso un reato sessuale durante una festa in un locale notturno.

Attualmente non ci sono arresti, e i nomi di tutti gli coinvolti rimangono sconosciuti, ma il colonnello Gerardo Aravena dei Carabineros ha confermato che Vidal, 37 anni, è stato l’unico a essere portato al commissariato e poi rilasciato. «È stato condotto al commissariato nell’ambito delle procedure preliminari e delle indagini come parte di un controllo di identificazione, e poi ha potuto proseguire con le sue attività». Aravena ha aggiunto: «Sì, si tratta di un gruppo di atleti; non posso fornire ulteriori dettagli perché ci sono procedimenti in corso che potrebbero ostacolare il progresso dell’indagine. Non abbiamo avuto arresti oggi. La denuncia riguarda un reato di natura sessuale».

Gli incidenti sono avvenuti nelle prime ore di questo lunedì in un bar nella comune di Vitacura, a nord-est di Santiago, dove si celebrava la vittoria contro il Deportes Iquique, mettendo la squadra di Vidal a un passo dalla conquista del titolo del campionato cileno. Si stavano anche festeggiando i compleanni dei giocatori Lucas Cepeda, 22 anni, e Vicente Pizarro, 21 anni.

Una donna ha riportato alle autorità che sua sorella sarebbe stata presumibilmente drogata e oggetto di violenza sessuale da parte di giocatori del Colo Colo che si trovavano nel locale per festeggiare.

Il procuratore incaricato del caso è Francisco Lanas, che è anche coinvolto nell’indagine sull’ex calciatore Jorge Valdivia, detenuto da due settimane a seguito di un’accusa di stupro.

Vidal fermato per il riconoscimento

L’ex calciatore dell’Inter è stato portato in una stazione di polizia a Vitacura lunedì mattina, dove ha subito un “controllo d’identità investigativa”, una procedura della polizia applicata quando c’è il sospetto che una persona abbia commesso, stia per commettere o abbia tentato di commettere un crimine, ha spiegato il colonnello dei Carabinieri Gerardo Aravena in dichiarazioni alla stampa. Vidal non ha rilasciato alcun commento sulla situazione.