Una soddisfazione per Kim: per il Cies è il difensore centrale più performante della stagione

Nonostante gli alti e bassi al Bayern Monaco, l’ex Napoli è in vetta alla top 10 dove ha superato Ruben Dias, Van Dijk e Militao.

Secondo quanto riportato dal Cies, in collaborazione con le statistiche prese in esame da Wyscout, Kim Min Jae sarebbe il difensore centrale più performante di questa stagione.

L’ex Napoli ora milita nel Bayern Monaco. Nonostante una discontinuità perenne nel club tedesco, ha comunque raggiunto un traguardo che può iniettargli fiducia per le prossime annate.

Kim è il centrale più performante della stagione

Con un punteggio di 91.1, il sudcoreano ha superato giocatori dal calibro di Ruben Dias, Van Dijk, Militao.

Il portoghese del City è secondo con 89.7; seguono Konaté e Van Dijk del Liverpool (89.5 e 89.4); poi il brasiliano del Real Madrid con 89; il comprimario di Kim, Upamecano, 88.9; Akanji del City e Inigo Martinez del Barcellona a pari merito con 88.2; Orban del Lipsia al nono posto con 87.1 e chiude la top 10 l’atalantino De Roon con 87.

L’Inter era disposta a prendere in prestito il sudcoreano ex Napoli

L’Inter voleva il calciatore già anni fa. Scrive la Gazzetta:

L’Inter apprezza il suo valore da tempi non sospetti può diventare il posto giusto per tornare il centrale insuperabile dei tempi di Napoli. Sono questi gli argomenti che potranno tornare utili all’Inter nel caso in cui dovesse aprire una trattativa con il Bayern, oltre agli ottimi rapporti tra i due club che hanno portato in nerazzurro Sommer e Pavard nello scorso mercato o, qualche anno più indietro, Perisic in Bundesliga. A oggi, in ogni caso, l’unica via possibile per vestire di nerazzurro Kim è quella di un prestito, magari oneroso come quello imbastito con il Chelsea per il ritorno di Lukaku nel 2022.

