Kim, l’Inter lo vorrebbe ma l’unica soluzione è convincere il Bayern al prestito (Gazzetta)

Kim, l’Inter lo vorrebbe ma l’unica soluzione è convincere il Bayern al prestito. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport.

L’Inter è alla ricerca di un difensore centrale. Ha provato a inserirsi per Buongiorno e ora tenta di portare a Milano Kim il sudcoreano ex Napoli che non ha mantenuto le attese al suo primo anno al Bayern Monaco.

Dopo un’annata così così,

a metà giugno il Bayern ha ufficializzato l’arrivo del giapponese Hiroki Ito dallo Stoccarda per 30 milioni.

E adesso, scrive la Gazza, potrebbe finire sul mercato.

Ricordiamo che il mercato dell’Inter non è semplicissimo visti i paletti imposti da Oaktree i nuovi proprietari.

L’Inter voleva il calciatore già anni fa. Scrive il quotidiano sportivo milanese:

L’Inter apprezza il suo valore da tempi non sospetti può diventare il posto giusto per tornare il centrale insuperabile dei tempi di Napoli. Sono questi gli argomenti che potranno tornare utili all’Inter nel caso in cui dovesse aprire una trattativa con il Bayern, oltre agli ottimi rapporti tra i due club che hanno portato in nerazzurro Sommer e Pavard nello scorso mercato o, qualche anno più indietro, Perisic in Bundesliga. A oggi, in ogni caso, l’unica via possibile per vestire di nerazzurro Kim è quella di un prestito, magari oneroso come quello imbastito con il Chelsea per il ritorno di Lukaku nel 2022.

Ovviamente i nerazzurri dovrebbero vendere e De Vrij che invece ieri sera ha detto di essere molto felice all’Inter (ha ancora un anno di contratto).

Inter, il mercato con le regole di Oaktree: no anziani (niente Hermoso) e si compra solo se prima si vende. Lo scrive il quotidiano Libero in un istruttivo articolo sul calciomercato.

Libero scrive che l’Inter cerca due difensori perché è a rischi coperta corta.

Acerbi è stato operato per la pubalgia è Buchanan si è fratturato la tibia e ne avrà per 5 mesi.

Serve qualcosa che metta Inzaghi al riparo da eventuali rischi da “coperta corta” e anche per questo Ausilio ha provato a capire quali margini di inserimento ci fossero nella trattativa tra Napoli e Buongiorno.

Inzaghi vorrebbe Hermoso all’Inter ma Oaktree ha detto no

Nella vorticosa giostra dei nomi proposti c’è anche quello di Mario Hermoso, calciatore in uscita dall’Atletico Madrid a parametro zero, molto gradito all’intera dirigenza nerazzurra oltre che a Simone Inzaghi. L’unica controindicazione è dettata dall’età, il calciatore ha 29 anni e richiede un triennale a cifre molto alte. Per la dirigenza non rappresenterebbe un problema, per la proprietà invece sì, visto che Oaktree si è già dichiarata contraria a operazioni di questo tipo, che riguardano calciatori difficilmente rivendibili in futuro. Il gradimento però rimane e chissà che gli americani non si ammorbidiscano in caso di stretta necessità.

Nel frattempo, però, avanza anche un’altra candidatura, un nome già accostato al campionato italiano, visto che il Napoli lo aveva scelto come sostituto di Kim. Si tratta di Kevin Danso, calciatore austriaco del Lens la cui valutazione potrebbe superare i 30 milioni di euro. Si può fare solo a fronte di una cessione e da qualche giorno pare che tra i possibili partenti ci sia anche de Vrij, accostato all’Arabia come possibile richiesta di Pioli, ma anche quella relativa all’ex tecnico rossonero sembra una trattativa in bilico (anzi, praticamente saltata). Se così fosse, l’interesse per de Vrij rimarrebbe solo teorico.