Tonali, il ritorno del figliuol prodigo dopo un lungo oblio (per squalifica da scommesse) (Giornale)

Franco Ordine sul Giornale fa i complimenti a Tonali per il suo ritorno al calcio giocato dopo la squalifica per scommesse. Nella Nazionale di Spalletti sta trovando la sua dimensione come incursore di sinistra, in Premier League sta trovando qualche difficoltà.

Le parole di Ordine:

Rieccolo. Riappare sul prato maltrattato di Bruxelles Sandro Tonali, una sorta di figliuol prodigo riemerso dopo lungo oblio durato più di un anno per motivi tutt’altro che misteriosi (squalifica da scommesse) e alle prese ora con un tormentato adattamento al calcio inglese nel quale si trova quasi da “esiliato”.

«Sono pronto a replicare» è la promessa di Tonali nelle ore che lo porteranno a ritornare a San Siro (tutti venduti i 68mila biglietti) dove sarà accolto da uno speciale incitamento e da applausi da parte dei suoi vecchi fan milanisti al contrario del destino di Donnarumma, mai perdonato per l’addio a costo zero sotto la spinta del suo agente Mino Raiola.

Tonali, continua il Giornale, “si ritrova oggi poco utilizzato in Inghilterra e invece un pilastro del nuovo centrocampo disegnato da Spalletti, la forza-motrice della nuova Italia allestita con linee guida diverse dopo il clamoroso flop dell’europeo tedesco. Anzi, grazie al particolare assortimento di Bruxelles (6 in centrocampo con Barella arretrato dietro la punta Retegui), Tonali è diventato una sorta di incursore di sinistra, ruolo completamente diverso rispetto a quello occupato in Premier League“.

