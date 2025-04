Conte e l’editoriale innamorato di Tuttosport: il Napoli è l’ennesimo capolavoro di un allenatore fenomenale

In ogni squadra porta sempre mentalità vincente e risultati. È nella ristrettissima élite di tre o quattro allenatori internazionali

Antonio Conte sta trascinando il Napoli verso lo scudetto; ora gli azzurri sono da soli in vetta a 74 punti, grazie alla vittoria sul Torino per 2-0 e alla sconfitta dell’Inter per 1-0. Se si pensa al Napoli dello scorso anno, questa volata sembra incredibile, quasi utopistica. Ma Conte è riuscito ancora una volta a far rinascere una squadra che aveva perso fiducia dopo lo scudetto di due anni fa. Tuttosport lo celebra con un editoriale da innamorati, sognando magari il ritorno alla casa madre bianconera.

Conte porta le sue squadre oltre i propri limiti, insegna a vincere come nessuno

Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago scrive:

L’Inter ha chiaramente finito la benzina, bruciata in una stagione estenuante con qualche sgasata di troppo. Il Napoli rischia di finire i giocatori per colpa degli infortuni più intempestivi del mondo. Lo scudetto è un duello di resistenza disperata e lo vincerà chi avrà le forze e gli uomini per rimanere aggrappato al sogno fino alla fine. Senza nulla togliere a Simone Inzaghi, a lungo e giustamente celebrato nelle ultime stagioni, il Napoli che scappa in testa a quattro giornate dalla fine è il capolavoro di un allenatore fenomenale. Antonio Conte ha fatto con il Napoli quello che ha fatto con la Juventus, la Nazionale, il Chelsea, l’Inter e il Tottenham: portare una squadra oltre i propri limiti, installare nel suo sistema operativo l’applicazione “mentalità vincente”, ottenere dei risultati.

Il fatto di replicare con efficacia il suo modello, in club diversi e in diverse circostanze, lo pone in una ristrettissima élite di tre o quattro allenatori internazionali che possono vantare la stessa capacità. Poi non è bravissimo nel farsi degli amici (anzi sembra avere un sinistro talento per creare antipatie intorno a sé) e non è un tipo facile per dirigenti e presidenti (di cui può diventare la criptonite), ma sa insegnare a vincere e lo fa più velocemente di chiunque altro: questo ha un valore inestimabile.

