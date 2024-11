Roma, Juric sempre più in bilico: contatto telefonico tra i Friedkin e Mancini (Sky)

L’ex ct della Nazionale, raggiunto da Sky, non ha confermato (ma neanche smentito) la notizia.

Domani la Roma affronterà in campionato il Bologna con Ivan Juric ancora in panchina, nonostante il forte rischio di esonero. Pare infatti che la dirigenza abbia avuto un contatto ieri con Roberto Mancini, ex ct della Nazionale italiana e di quella saudita.

Il tecnico era nella lista dei possibili sostituti di Juric, insieme a Lampard, Sousa, Terzic e Potter.

Contatto telefonico tra Roma e Mancini: il tecnico non conferma né smentisce la notizia

Secondo quanto riportato da Sky Sport:

Nella mattinata di venerdì 8 novembre c’è stato un contatto tra la proprietà giallorossa e Roberto Mancini. L’ex commissario tecnico della Nazionale, raggiunto da Sky, non ha confermato la notizia. Il contatto telefonico tra la proprietà della Roma e Roberto Mancini non serve altro che a confermare la più normale delle leggi dello sport: sono i risultati a decidere i destini degli allenatori. Nient’altro. Ne è perfettamente consapevole Ivan Juric, che nel frattempo mai ha pensato di scappare dalle difficoltà.

L’allenatore ha da poco concluso la sua fallimentare esperienza come ct dell’Arabia Saudita dopo soli quattordici mesi.

«Sono dispiaciuto. In questi mesi abbiamo fatto un buon lavoro. A volte però i risultati non vengono e c’era del malcontento da ambo le parti», queste le parole di Mancini a Striscia.

E sulla sua buona uscita milionaria:

«Sono tutte bugie. Io di nuovo ct dell’Italia? Nella vita non si sa mai. È pur sempre il team più importante in Italia. Abbiamo fatto bellissime cose, oltre al record di 37 partite senza sconfitta».

