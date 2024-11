Roma, il ds Ghisolfi: «L’obiettivo dei Friedkin è quello di vincere, continueranno a investire come fatto finora»

A Dazn: «È il momento di assumerci le nostre responsabilità. Porgiamo le nostre scuse ai tifosi che stanno soffrendo»

Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, ha parlato a Dazn dopo l’ufficialità dell’esonero di Juric.

Le parole di Ghisolfi

Quanti nomi ci sono sul tavolo? C’è Mancini?

«Abbiamo subito voluto emettere un comunicato ufficiale. Ora è il momento di ragionare con calma per prendere le migliori decisioni. Le prime parole sono di ringraziamento per Juric, che è arrivato in una situazione non facile, ciononostante ha dato il meglio di sé dal primo giorno, adesso però è il tempo di riflettere per prendere le decisioni migliori negli interessi del club».

Ha vista troppa distanza nell’identità di Juric in rapporto alla qualità dei giocatori?

«È vero, Ivan ha un tipo di calcio ambizioso e esigente dal punto di vista fisico, ma questo non è il momento di aggrapparsi a scuse o di fare analisi tecnico-tattiche. Il mister ha fatto del proprio meglio. È un momento complicato, è il momento di assumerci le nostre responsabilità, porgiamo le nostre scuse anche ai tifosi che stanno soffrendo molto».

Il profilo del nuovo allenatore sarà a lungo termine per aprire un progetto nuovo?

«In questo momento è difficile a rispondere a questa domanda. L’obiettivo dei Friedkin è quello di vincere, quindi continueranno a investire come fatto finora, ora è il momento di gestire questa crisi. La parola transizione non mi piace perché siamo la Roma e dobbiamo essere performante sin da subito».

È stato sbagliato esonerare De Rossi?

«In questo momento non resta che assumerci le nostre responsabilità, io per primo, i calciatori e il club e cercare di uscire da questa situazione».

Cala il sipario sulla brevissima esperienza di Juric sulla panchina della Roma.

Dopo la sconfitta all’Olimpico contro il Bologna, la Roma ne comunica l’esonero:

“Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell’aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni”.

ilnapolista © riproduzione riservata