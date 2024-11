Rinnovo Meret, accordo verbale con il Napoli: altri due anni a due milioni netti (Morretto)

Le parti hanno trovato un’intesa di massima per altri due anni più uno opzionale. Mancano solo le firme.

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, afferma che c’è l’accordo sul rinnovo di Meret. L’entourage del giocatore e il Napoli hanno raggiunto un accordo verbale e presto dovrebbero esserci le firme sul nuovo contratto. Si tratta di un’estensione di due anni con opzione per il terzo. Il portiere guadagnerà due milioni di euro netti più bonus.

Altri due anni con il Napoli: vicino il rinnovo

“Accordo verbale per il rinnovo di Alex Meret con il Napoli. Le parti hanno trovato un’intesa di massima per altri due anni più uno opzionale. Mancano solo le firme. Il portiere guadagnerà circa 2 milioni di euro netti + bonus“.

Accordo verbale per il rinnovo di Alex Meret con il Napoli. Le parti hanno trovato un’intesa di massima per altri due anni più uno opzionale. Mancano solo le firme. Il portiere guadagnerà circa 2 milioni di euro netti + bonus. https://t.co/GfALrgVR5u — Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 8, 2024

Doppietta Lookman al Maradona ma sul secondo c’è lo zampino di Meret

Il Napoli soffre al Maradona contro l’Atalanta. La squadra di Gasperini al 45′ conduce per 2-0, doppietta di Lookman. Sul primo l’incolpevole Meret non può nulla. Batti e ribatti in area del Napoli, la palla arriva al nigeriano della Dea che da due passi buca il portiere del Napoli. La partita è poi finita 3-0, di Retegui il terzo gol.

Sul 2-0 però, Meret certamente ha responsabilità. Il tiro non era angolato. L’azione. Napoli sbilanciato, l’Atalanta recupera palla al limite della propria area e smista a destra per De Ketelaere. Il belga conduce, sono solo lui e Lookman contro quattro uomini del Napoli. L’ex Milan serve il compagno che finge di andare al centro e invece rimane un po’ più largo. Lookman punta Di Lorenzo, arriva al limite dell’area a fa partire il destro a giro abbastanza lontano dal palo ma Meret non è reattivo e riesce solo a smanacciare il pallone che finisce in rete.

Tiro non irresistibile, il portiere del Napoli lo vede partire, tocca anche la sfera ma non riesce a spingerla al di là dello specchio della porta. Poteva decisamente fare qualcosa in più.

