Napoli-Atalanta 0-2, la formazione di Conte torna a prendere gol, anzi due

Al nono del primo tempo della sfida Napoli-Atalanta, i bergamaschi passano in vantaggio al Maradona. A sbloccare il match è l’attaccante Ademola Lookman che calcia al volo su sponda di testa di De Ketelaere.

Prova a reagire subito il Napoli con McTominat che prende il palo. Lo scozzese riceve al limite dell’area e col destro calcia potentissimo, colpendo il legno alla sinistra di Carnesecchi.

La formazione di Conte aveva solo cinque gol al passivo nelle prime dieci giornate del campionato. La difesa del Napoli è uscita indenne anche dal turno infrasettimanale di San Siro contro il Milan ed è diventata la migliore in assoluto della Serie A, con l’imbattibilità della porta azzurra che si è allungata a ben 317’. Soltanto il Verona, il Parma su calcio di rigore e il Como sono riusciti a perforare finora il munitissimo bunker della squadra di Antonio Conte, rimasto inviolato anche nelle due gare di Coppa Italia giocate contro Modena e Palermo. Dopo 9 clean sheet collezionati dal Napoli in questo straordinario avvio di stagione, con l’Atalanta cade l’imbattibilità della porta azzurra.

Al 31esimo arriva anche il raddoppio della Dea sempre ad opera di Lookman da fuori area, che si accentra dalla sinistra e a giro la mette all’angolino. La scelta di Gasperini di scendere in campo senza un vero centravanti sta pagando.

