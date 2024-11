Se senza Lobotka non si cantano messe, senza neanche Anguissa non si aprono nemmeno le chiese. Meret era in fase aperitivo

Fa più danni la presenza di Meret o l’assenza di Lobotka?

La prima vera big incontrata si prende i tre punti. Due tiri in porta loro: un gol ed una papera. Due tiri in porta noi un palo e un miracolo. Il terzo gol è irregolare ma poco importa.

La maglia giapponese, i samurai, i manga, l’oriente ma anche un bonsai di due metti che Hien controlla da giardiniere attento.

Un rinvio maldestro, mezzo cross e gol di Lookman. Uno a zero per loro, quasi per caso.

Palla al centro McTom prende un palo. Se senza Lobotka non si cantano messe senza neanche Anguissa non si aprono nemmeno le chiese. Zambone ci capisce poco.

A Gasperini non gli pare vero di poter giocare alla Conte. Ripartenza e Lookman fa il secondo colpendo Meret che però sta in quella fase “a mezzogiorno di domenica preferisco l’aperitivo”. Due a zero per loro.

L’inerzia non cambia nemmeno nella ripresa. Capa e muro e se non c’è il muro c’è Carnesecchi su Buongiorno.

Finalmente i cambi. Entra Raspadori e nessuno se ne accorge. Entra Ngonge in versione Michu che non calcia davanti alla porta. Non si riapre anzi la finiamo di chiudere senza più provarci.

Fallo da ammonizione su Neres dal quale scaturisce il terzo gol di Retegui. Il tamarro italo-argentino esulta nemmeno avesse vinto uno spritz offerto da Meret e se la vede con Mazzocchi. Pako lo benedice a dovere.

Mica le possiamo vincere tutte? Vero, la statistica ha una sua valenza. L’Atalanta, da sempre famosa per essere per noi simile ad uno dito del piede in uno spigolo, è la più forte finora incontrata. Conte dice che siamo ancora in progress, ed è vero. Niente drammi, né sentenze, solo tesori per continuare a puntare all’isola che non c’è… Ancora.

