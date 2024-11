Real Madrid falcidiato dagli infortuni, ad Ancelotti sono rimasti solo tre difensori (El Pais)

Quinto infortunio al crociato in 15 mesi, di nuovo Militao. Infortunati anche Vázquez, Rodrygo. In difesa sono rimasti solo Rudiger, Mendy e Fran García

Alla voce “sfiga” sul vocabolario spagnolo, molto probabilmente ci sarà lo stemma del Real Madrid. Ieri pomeriggio, contro l’Osasuna, Eder Milita si è di nuovo rotto il crociato e, forse, anche i menischi. L’edizione odierna di El Pais si concentra proprio sugli infortuni che hanno lasciato Ancelotti con solo tre difensori di ruolo sani (Rudiger, Mendy e Fran Garcia).

Altri tre infortuni per il Real Madrid

Di questo passo, il Real rischia di rimanere senza giocatori in rosa. Scrive El Pais che ieri, contro l’Osasuna, “è arrivato all’intervallo con tre infortuni, tra cui un altro infortunio al crociato, il quinto negli ultimi 15 mesi”.

E ancora:

“In questa occasione, Éder Militão si è rotto il ginocchio destro e probabilmente anche una lesione di entrambi i menischi, secondo il club. Il tempo di scarico di questi contrattempi di solito non è inferiore a nove mesi. Come se non bastasse, l’unico terzino destro rimasto in piedi, Lucas Vázquez, ha subito un infortunio all’adduttore sinistro che, in assenza di test definitivi, lo terrà fuori “mai meno di tre settimane”, ha detto il club. E un po’ prima, Rodrygo ha lasciato per problemi nel retto femorale della gamba sinistra. Nel suo caso, calcolano che il tempo di assenza sarà intorno al mese. L’attaccante era tornato martedì da un problema al tendine del ginocchio nella stessa gamba. Al momento, ha solo tre difensori sani in prima squadra: un difensore centrale (Rüdiger) e due mancini (Fran García e Mendy)“.

Brutte notizie per il Real Madrid: nel match contro l’Osasuna (vinto 4-0), Eder Militao ha subito la lesione del legamento crociato e di entrambi i menischi della gamba destra. Stagione finita per il brasiliano. Il comunicato del club:

Dopo gli accertamenti effettuati oggi al nostro giocatore Eder Militao dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una lesione completa del legamento crociato anteriore con coinvolgimento di entrambi i menischi della gamba destra. Nei prossimi giorni l’intervento chirurgico.

I blancos hanno perso anche Lucas Vasquez e Rodrygo oggi pomeriggio. Si aggiungono ai già infortunati Tchouameni, Carvajal, Courtois e Alaba.

Il centrale austriaco rientrerà a gennaio; fino ad allora ci sarà in difesa Raul Asencio, il classe 2003 che ha esordito con la maglia del Real proprio oggi e ha siglato un assist per Jude Bellingham, autore di uno dei quattro gol.

