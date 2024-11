Il Real Madrid perde anche Militao: lesione del crociato e dei menischi della gamba destra

Stagione finita per il centrale brasiliano. Alaba rientrerà a gennaio, in difesa c’è solo il classe 2003 Asencio insieme a Rudiger. Contro l’Osasuna anche Vasquez e Rodrygo infortunati.

Brutte notizie per il Real Madrid: nel match contro l’Osasuna (vinto 4-0), Eder Militao ha subito la lesione del legamento crociato e di entrambi i menischi della gamba destra. Stagione finita per il brasiliano.

Il comunicato del club:

Dopo gli accertamenti effettuati oggi al nostro giocatore Eder Militao dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una lesione completa del legamento crociato anteriore con coinvolgimento di entrambi i menischi della gamba destra. Nei prossimi giorni l’intervento chirurgico.

I blancos hanno perso anche Lucas Vasquez e Rodrygo oggi pomeriggio. Si aggiungono ai già infortunati Tchouameni, Carvajal, Courtois e Alaba.

Il centrale austriaco rientrerà a gennaio; fino ad allora ci sarà in difesa Raul Asencio, il classe 2003 che ha esordito con la maglia del Real proprio oggi e ha siglato un assist per Jude Bellingham, autore di uno dei quattro gol.

Il Real Madrid torna a vincere, travolge l’Osasuna 4-0

Due sconfitte casalinghe di seguito possono provocare un terremoto al Real Madrid. Importa zero che pochi mesi fa hai vinto Champions e campionato. Il passato non esiste alla Casa Blanca. Le due sconfitte contro Barcellona e Milan avevano creato un clima elettrico. Senza dimenticare tutto quel che era accaduto in occasione del Pallone d’Oro assegnato a Rodri e non a Vinicius. Era comparso anche qualche articolo sulla panchina di Ancelotti.

Oggi invece al Bernabeu è arrivato l’Osasuna quinto in classifica, unica squadra ad aver battuto in Liga il Barcellona di Flick (4-2). Ancelotti si è affidato alla vecchia guardia e a quelli arruolabili. Tanti, infatti, gli infortunati. Cui oggi si sono aggiunti Rodrygo, Militao (si teme un infortunio serio) e Lucas Vazquez. Qualcosa andrà rivisto nella preparazione dei muscoli. Rodrygo è uscito al 20esimo (per lui Brahim), Militao al 30esimo. Ancelotti non aveva più difensori centrali e ha fatto entrare il 21enne Raul Asencio. Poi si è accasciato anche Lucas Vazquez ma gli Ancelotti hanno preferito tenerlo in campo fino all’intervallo per non perdere il terzo cambio ancor prima della fine del primo tempo. Proprio Raul Asencio con un lancio lunghissimo ha mandato in porta Bellingham per il 2-0. Primo gol stagionale per l’inglese che si è finalmente tolto un peso.

