Rafa Marin potrebbe tornare al Real Madrid a gennaio (El Chiringuito)

I blancos hanno una clausola di recompra per il centrale del Napoli nel 2026 pari a 25 milioni. Potrebbero però optare per un prestito secco.

Il Real Madrid ha a disposizione solamente Rudiger e il giovane Asencio per la difesa centrale, con Alaba che rientrerà a gennaio. Il giornalista di El Chiringuito José Luis Sanchez ha dichiarato che si potrebbe prendere in considerazione il ritorno di Rafa Marin, che a Napoli ha disputato una sola partita finora, contro il Palermo in Coppa Italia.

Rafa Marin, possibile il ritorno al Real Madrid a gennaio

Le dichiarazioni del giornalista riportate da Defensa Central:

«Rafa Marin è un profilo che può essere valutato a gennaio».

Ricordiamo che i blancos hanno una recompra sul difensore spagnolo del Napoli dal 2026, con una cifra pari a 25 milioni (e 35 milioni dal 2027). Potrebbero però optare per un prestito secco per il difensore cresciuto nella cantera del Real.

Una vendita che si aggira intorno ai 12 milioni, con opzioni di riacquisto nel 2026 (25 milioni) e 35 milioni nel 2027. Inoltre, il Napoli ha tenuto un “asso” nella manica che gli permetterà di raddoppiare la cifra pagando 10 milioni in più nella prima stagione, in modo che le opzioni di riacquisto del Real Madrid siano di 50 e 70 milioni di euro. Un “affare storico” che potrebbe arrivare a 22 milioni di euro per un giocatore delle giovanili che non ha nemmeno debuttato con la prima squadra. Dalla squadra riserve ha conquistato 6 convocazioni: quattro in Liga, una in Champions League e una in Coppa; ma lascerà la casa dei Blancos con 0 minuti giocati.

ilnapolista © riproduzione riservata